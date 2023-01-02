春節10天懂玩！精選亞洲長假行程1次看　避冬追雪通通有

我是廣告 請繼續往下閱讀
不少台灣民眾受夠又濕又冷的天氣，直呼好想念熱情陽光！正因如此，冬季東南亞行程備受歡迎。
KKday：
首推「富國島5日機加酒自由行」，搭乘越捷航空直飛免簽證，保證享受到充足的陽光、清澈的海水、溫暖的海風，並搭配入住五星級度假酒店，1/20、1/25年節就出發；還有針對小資族強檔推出：曼谷5日來回機票，1月初出發，含20公斤託運行李和網路sim卡，售價7,777元起；菲律賓長灘島則推出來回機票，加贈卡利博機場至長灘島飯店來回接送，售價8,888元起，萬元有找超好康！
可樂旅遊：
越南富國島目前是全越南唯一免簽證的國家，各大航空也將在年後推出從台北出發的直飛航線。可樂旅遊搭上熱潮，強檔推出2/24台灣虎航PAK包機直飛，帶旅客探訪北部主題樂園、五星度假酒店、Corona Resort & Casino國際賭場、Safari野生動物園及Grand World不夜城，還有南部「世界最長跨海纜車」、今年3月將開幕全新景點「親吻之橋Kiss Bridge」等。
五福旅遊：
精選推出「越開運 河內5日遊」行程，保證全程不進購物站、造訪河內古城內保有多處法國建築。另外還帶旅客走訪「海上桂林」美稱的下龍灣，奇山怪嶼尤勝普吉攀牙灣，遊客還可搭乘可容納230人的「女皇雙層纜車」，可從纜車上遍覽下龍灣的美景。更幸福的事，五福旅遊目前推出甜心價三萬元有找，報名付訂每人再優惠1,000元！
好久不見雪之國度！日韓「賞花、追雪、泡湯」走起
看準2-3月春季賞雪賞櫻花熱潮，各大旅行業者紛紛祭出站內人氣商品供旅客參考。
KKday：
帶旅客搶先卡位日本賞櫻勝地，搭乘賞櫻巴士從東京出發，前往位於神奈川的小田原城賞櫻，同時還能搭乘箱根海賊船，並前往新倉淺間公園遠眺富士山美景，每人只要2,590元起；另外還有伊豆賞櫻一日遊，前往著名的河津櫻大道與櫻花之里，欣賞季節限定的粉紅色大道，還能到伊豆水果公園，體驗採摘當季水果的樂趣，每人2,680元起。
五福旅遊：
強檔攜手星宇航空推出日本「冬戀山陰山陽溫泉5日」，帶旅客走訪山陰山陽5個縣城，包含島根縣、鳥取縣、岡山縣、廣島縣、山口縣，拜訪與梅花鹿共賞海上朱紅的鳥居，再到琴引森林公園滑雪場玩雪盆，還有各大神社像是嚴島神社、出雲大社、「最美景色36選之一」元乃隅稻成神社等。
喜愛韓國旅遊的朋友也可參考五福「濟州寶味讚4日」，除踩點《綜藝玩很大》推薦的漢拏樹木園露天夜市，還有東門市場夜市美食大探索，並遊覽史努比莊園、城邑民俗村、龍頭岩，在濟州橘子園體驗採橘，還有知名韓劇《ALL IN》的拍攝地—涉地岬，設在涉池岬的教堂、修女院和療養院等各種攝影棚，每人現在只需9999元就可體驗歐爸歐逆氛圍感！
雄獅旅遊：
今年春節10天連假為旅客規劃三大精選行程。
🚩「釜山冬季限定滑雪體驗、龍蝦一隻雞四日」每人25,900元起，帶旅客一次品嚐各種韓國地方特色美食以及話題景點，還有冬季限定滑雪體驗。
🚩「首爾華川冰魚節、滑雪體驗5日」每人27,900元起，參加期間限定華川山鱒魚慶典，特別安排韓式涮涮鍋及自助餐吃到飽，在國外也能圍爐團聚，報名指定團體行程還可享韓國電子旅行許可（K-ETA）免費代辦服務。
🚩「首爾機加酒5日」每人30,500元起，入住萬豪酒店集團旗下弘大RYSE Hotel，距離弘大地鐵站僅3分鐘路程，另可用5,500元起加購滑雪體驗行程及機場接送。
另外春節過後，雄獅2/4將帶著旅客搭乘首波「台日松山機場對飛」拜訪日本愛媛縣松山市。
🚩「四國松山草莓砂金桂濱鐵道5日」，搭乘纜車直達松山城天守閣，到日本三大銅礦山之一的別子銅山體驗掏金，還可以前往龜老山展望公園，站在日本建築大師隈研吾設計的全景瞭望台上，俯瞰來島海峽大橋及瀨戶內海的美麗景緻，每人33,900元起。
🚩「四國松山四萬十川溫泉5日」則安排日本百選秘境之一四萬十川搭乘特色船型屋，以及讚歧烏龍麵、土佐炙燒鰹魚雙DIY體驗，每人33,900元起。
🚩「四國松山小豆島百選溫泉5日」保證入住兩晚溫泉飯店，走訪父母之濱欣賞日本夕陽百選之一的美景，特別安排瀨戶內海渡輪進行小豆島跳島之旅，每人35,900元起。