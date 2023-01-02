共機迫近北部空域？軍方澄清：無迫近桃竹外海

國防部昨日公布2022年至2023年「跨年」日間共軍台海周邊海、空域動態。根據國防部情資，31日各有一批殲10、殲16戰機，不但闖越台灣海峽中線北側，更疑似迫近至桃竹外海24浬鄰接區空域外。對此，空軍今（2）日澄清無迫近桃竹外海情況。
記者呂炯昌／台北報導
國防部昨日上午指出，統計自12月31日上午6時起至1日上午6時止，共偵獲共機24架次，其中12架次共機穿越海峽中線，3架次侵擾西南防空識別區。根據國防部公布的「中共解放軍台海周邊空域活動示意圖」顯示，穿越台灣海峽中線的共機包括，4架次殲11戰機、4架次殲10戰機、4架次殲16戰機，侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）的共機包括，1架次BZK-005無人機、1架次BZK-007無人機、1架次運8反潛機。
我國空軍在海峽中線東側劃設有四個訓練用禁航區，根據國防部昨日公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，共軍殲10與殲16戰機疑似穿越空軍在北部空域所劃設R9與R11禁航區。
空軍司令部回應表示，針對共機於台海周邊海空域活動情況，國軍均能運用聯合情監偵作為掌握，空軍依「守中線、守領海、守主權」原則，派遣兵力適切應對。中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖的圖示，與實際距離有大幅差距，亦未有媒體報導「迫近」的情事。