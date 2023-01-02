徐凱希「情斷2年圈外男友」原因曝光 2023繼續衝事業
藝人徐凱希（徐亦晴）現為節目《天才衝衝衝》節目固定助理主持，出道將近17年的她，去年也以該節目，首次入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，前陣子也接下《女人我最大》助理主持，未來發展相當被看好。至於感情生活，徐凱希先前有位穩交2年多的圈外男友，不過她今（2）日凌晨發文揮別2022年時，表示自己結束一段感情，對此，經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
記者侯家瑜/台北報導
徐凱希今天發文回顧2022年，表示「成長」是去年人生的重要課題，她先是分享收穫滿滿的工作，「加入成為了女大的助理主持，接到了人生第一支代言。」隨後悼念已逝的愛犬，後也坦言自己結束了一段感情，而經紀人也證實，「凱希上段感情因雙方價值觀不同已經分手，恢單超過半年，凱希今年事業成績交出亮眼成績單，未來會先把重心放在衝刺事業。」
徐凱希坦言偶爾會因過於忙碌而失去了生活，中間也歷經了幾段自我懷疑的過程，不過在不斷的修復重建後，認為自己成長、進階不少，「明白了每件事的出現，總是要教會你些什麼，現在的我越來越知道自己要的是什麼，也期許2023的我，可以更勇敢的去面對每個生命中偶然出現的挑戰。」