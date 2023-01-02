漫迷春假逛爆！火影忍者、咒術8大人氣展覽　懶人包快收

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旅遊電商Klook經由站內上百位網友投票數據發現，其中約4成民眾的「經典動漫喜好」紛紛投給經典不敗動漫《火影忍者》，眾人紛紛喊「我的童年就是火影忍者！」恰逢《火》漫迎來20週年，「火影忍者20周年特展」也將在2/12前在台北信義劇場與大家見面，一進場即可看見經典角色立牌及經典名言，在門口迎接粉絲來到忍者學校；其中更神還原鳴人與佐助最終戰役等8大場景，結合影音、聲光打造互動沈浸式的展覽，並推出近百樣新款周邊商品！
📍活動地點：即日起~2/12 11:00~20:00 (除夕休館)
📍活動地點：台北信義新天地 信義劇場
咒術迴戰 日本巡迴首度登台
趁著《咒術迴戰》第二季今年7月開播，粉絲們快先來展覽好好回憶一番！在日本就先舉辦的官方「咒術迴戰展」海外巡迴首度來台，從12/30開始在華珊文創園區開展，除了有畫師分鏡圖稿不藏私全展示外，虎杖悠仁、五條悟等劇中男神也將以1比1立牌方式與粉絲會面，精彩內容絕不能錯過！
📍活動時間：即日起~4/5 10:00-18:00
📍活動地點：華山1914文化創意產業園區 東2A、東2B
進擊的巨人官方授權展
獻出你的心臟！人氣IP《進擊的巨人》漫畫廣受世界各地粉絲喜愛，其中不少場景、經典語錄掀起大波熱潮。由日本官方授權「進擊的巨人展」12/30起移師高雄開展，以《進擊的巨人》原畫為核心，精選近200幅原畫作品，打造9米超巨大型螢幕的立體劇場，將整個展區化身為進擊的巨人中的世界，搭配震撼的聲光視覺影音，讓人身歷其境感受作品的歷史與世界觀！
📍活動時間：即日起~2/14 11:00~22:00
📍活動地點：新光三越高雄左營店 10樓國際活動展演中心
JOJO的奇妙冒險《黃金之心》動畫10周年特展
《JOJO的奇妙冒險》自2012年開播至今已經10週年，獨特畫風以及熱血劇情擄獲大票粉絲喜愛。即日起官方十周年特展首度來台舉辦，其中當然少不了1比1人形立牌、經典場景等原汁原味復刻，在Klook平台上訂購十周年套卡套票，即贈送1組JOJO限定周年套卡及一張單人票。
📍活動時間：即日起~3/5 10:00-18:00（除夕休館一日）
📍活動地點：松山文創園區 五號倉庫
米奇藝術展-展現米奇多種面貌
2018年在美國紐約開展，2022/12/31首次驚豔登台！「米奇藝術展」一連展到4/5，以米奇為題，展出韓國歌手G-Dragon、香港時尚巨星陳冠希、台灣演員孟耿如等多位在時尚潮流界佔有一席之地的藝術家作品，賦予米奇多個嶄新面貌，非常適合過年期間全家大小前往觀展。
📍活動時間：即日起~4/5 10:00-18:00
📍活動地點：華山1914文創園區 中4B館
米菲創意展
兔年就是要看可愛兔兔！來自荷蘭的國際超萌角色米菲兔，2022/12/29首度在台舉辦68週年「米菲創意展」，近三百隻以上米菲形象將呈現出全球獨一無二的台灣意象，結合迷宮童趣、春節祈福、miffy台灣時裝秀，並搭配全台最大米飛光影互動！
📍活動時間：即日起~3/12 10:00-18:00（2月延長營業3小時~21:00）
📍活動地點：松山文創園區 北向製菸工廠一樓
「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展
睽違十年再度來台的「鬼太郎特展」於12/31展開！以「鬼太郎的100隻妖怪」為主題，跟著鬼太郎進入水木茂的百妖世界，體驗妖怪神出鬼沒的神祕感，更完整重現日式氛圍，將鬼太郎神社、燈籠、抽籤等原汁原味空運來台！
📍活動時間：即日起~4/5 10:00-18:00（1/21除夕休館）
📍活動地點：華山1914文創園區 西1、西2館
Gaki Hip臺灣首座IG美術館
臺灣首座IG美術館「Gaki Hip」將於1/22大年初一進駐新光三越台北站前店！透過沈浸式互動空間，呈現迷人繽紛的顏色與裝置藝術，像是以絢爛迷幻的天燈打亮空間，或多座投幣式電話，結合臺灣特有文化與聲音如垃圾車、修理紗窗玻璃的廣播聲等，不僅好拍又好玩，過年期間快帶你的姐妹閨密來這秒殺手機記憶卡！
📍活動時間：1/22~5/12 11:30-20:00
📍活動地點：新光三越台北站前店 13F活動會館