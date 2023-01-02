台股年線收長黑　專家：去年低基期可望為今年帶來高成長

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台封關日收紅、但年線收長黑，交投則在外資長假效應下相對清淡，成交值為1369.96億元。
安聯投信表示，回顧2022年，台股於1月3日開紅盤交易以來，指數高點一度衝上18619點歷史新高，然而，在烏俄戰事開打後，全球通膨壓力加劇，加上美國聯準會採取積極升息策略，台股就在通膨與升息的反覆干擾，以及地緣政治與供應鏈等不確定因素，走勢明顯自第二季開始反轉向下回檔震盪整理，全年最終下跌22%。
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股明顯受到年關將近、短線漲多賣壓湧現、外資長假效應與美股與財報等影響，走勢相對疲軟。近日則是在美股科技股反彈下，台股包括科技股、半導體及航運等族群均相繼受到提振，在封關日扮演撐盤要角。
就資金面來看，根據證交所統計，2022年來扣除11月外，外資幾乎呈現月月賣超，全年累積賣超逾兆元，動向明顯受到地緣政治風險影響、同時美國積極升息所帶來的美元走強也成為壓抑台股的重要原因。
展望後市，安聯投信台股團隊指出，台股在經歷了全球多國央行為抑制通膨所推出的積極貨幣政策、科技庫存調整，以及地緣政治等不確定性對台股評價面所帶來的折價等影響。
不過，機會總在動盪中浮現，2022年低基期可望為2023年帶來高成長，預期影響2022年台股包括升息、地緣政治與科技逆風等三大動盪因子的不確性也將大幅降低，隨之而來的則是在景氣下行逐步沉澱中所浮現的長線機會。
安聯投信台股團隊提到，由於不同次產業庫存修正或獲利展望調整方向勢將呈現明顯分化的走勢，因此預期市場在2023年持續波動，投資人可能轉向更關注經濟衰退，基本面和由下而上選股至關重要。就台股而言，看好長期趨勢如 AIOT、資料中心、電動車及晶圓代工等。
此外，安聯投信台股團隊舉例，如台股經歷較大修正幅度，部分具有成長性且也有現金殖利率保護者可多加留意，但考量2023年經濟放緩的大環境，佈局上須留意、避開有成長題材、卻無獲利支撐的標的。
另外，受惠新趨勢產業與中國有望逐步解封所可能帶來的需求增溫機會，也可逐步留意，整體來說不會特別分成長或價值風格 。