非核使台電中油虧損？經部強調：國際燃料價格高漲是事實

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此外，經濟部點名歐元區去（2022）年11月住宅、水電、燃料年增率超過23%；美國11月能源價格年增13%、主要受油價影響的交通運輸服務年增14%；韓國石油價格大漲22.2%、公用事業服務價格年增12.6%，這些都是仍有核電的國家，顯示能源價格高漲，且大量帶動CPI上升，是整體通膨嚴重的主因。
部分人士高度信仰核電，認為有核才正確，否則就是錯誤的能源政策，「經濟部表示尊重」，但誇稱因為未來非核路線，才使台電中油等國家能源公司虧損，才需預算補貼，這樣的論述顯非事實。
去（2022）年12月30日，增加使用核電的韓國，才因虧損宣布2023年第1季電價調漲9.5%。如果國外能源公司虧損就是因為國際燃料成本上漲，台電中油虧損就是因為能源政策錯誤，這樣的批評也太廉價雙標。
經濟部接續說道，面對國際性的能源及通膨危機，中油、台電承擔虧損，已從源頭有效控制通膨效應，使台灣CPI上漲較他國溫和，台電2022年虧損預估達約2679億元，平均每度電虧損1.1795元，等於每度電的成本，台電吸收了約40%；中油也在汽油、柴油、天然氣（LNG）、瓦斯（LPG）等產品上大量吸收成本，年度同樣虧損超過2000億元，與此同時，也因此將台灣的CPI控制在3%左右。
經濟部表示，從其他國家經驗看來，若是讓能源價格充分反映成本，使物價通膨狂飆，重新回頭控制能源價格也來不及，因此先由台電中油吸收，再由政府增資或挹注資源補貼，仍是相對穩健的做法，考量公共利益，也同樣是「用稅於民」的狀態。
經濟部重申，能源政策可以討論辯證，但國際燃料價格高漲是事實，也是影響全球電價的最重要因素，扭曲事實的政治語言實在不必。