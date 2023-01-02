《葉問》樊少皇自爆要離婚！妻傻眼「出來解釋」他回應了
49歲香港男星樊少皇與40歲中國女星賈曉晨於2016年結婚，婚後育有2女，賈曉晨在元旦當天也PO出一張夫妻合照放閃，慶祝結婚7週年，婚姻生活看似幸福美滿；豈料樊少皇竟然轉發該貼文，自爆：「我們要離婚了！」後來三度編輯貼文，將內容改掉，讓網友全看傻，不知其用意為何，引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
賈曉晨昨（1）日在微博發文，表示：「新年快樂！結婚七周年了。」除了標註老公帳號，也PO出與老公的合照。豈料樊少皇在轉發該則貼文時，竟然說：「我們要離婚了！」接著又編輯貼文，改成「我們」，最後才更改成「我們換個冬天不冷的地方生活吧。」三度編輯貼文，也引起網友熱議。
對此，不知情的賈曉晨也表示：「吃瓜吃到自己頭上了，等後續，出來解釋解釋吧！我就看看你怎麼說」並標記樊少皇帳號。過了好一陣子，樊少皇終於出面回應，他解釋說道：「原本想打『我們離開這裡了』。沒想到這個可惡的聯想字，加上陽康之後疑似出現腦霧後遺症，還有兩個孩子一直在鬧！唉呀！手滑出事了，我一看清，趕緊重新編輯，沒想到，這可惡的編輯設定竟然還留底，老婆我錯了，求你原諒我吧」。
賈曉晨看完也有些傻眼：「琢磨了這麼久，就因為這個？太不刺激了吧！大家可是把瓜子都擺好了，我還以為這是一個不小心把心裡話給發出來了呢，我也是奇怪了，明明看你帶著倆孩子忙得團團轉，還有時間給我在網上搞事情，還是不夠忙對吧？下次要是有什麼想法直接告訴我，別在網上又打錯，還得想怎麼回應。」並附上一個生氣的表情符號。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。