MixerBox精選Top 10 Podcast！股癌只排第4位 冠軍是它
通勤的路上或是孩子的睡前儀式很多人會聽Podcast，迎接2023年或許可以換換新口味，看看別人都在聽什麼？全球破 3 億次下載的 Super-Apps 平台MixerBox，在2022年特別於台灣首度頒發 Popular Podcast Award，前10名頻道中，冠軍《故弄玄虛》獲得大量平台推廣曝光，帶動粉絲數快速增長，目前在 MixerBox 平台便已累積近20萬追蹤人數、超過1,700萬次節目下載。而《聽天下》、《Gooaye 股癌》等頻道則是挾帶既有人氣優勢，同樣在 MixerBox 平台接觸到更多新的聽眾。獲獎的人氣 Podcast 代表節目內容在 2022 年深受聽眾歡迎，符合 MixerBox 平台多項人氣數據指標。
記者周淑萍/綜合報導
📍2022 MixerBox Popular Podcast Award 前10名
在新進創作者方面，MixerBox 台灣也特別在2022年規劃第一屆「MixerBox Podcast 互動聲力軍選拔大會」，希望能藉由互動聲力軍的甄選，提拔具有潛力的創作新星。2022年入選前 10 強的頻道有《偷聽史多利》與《米和Ｋ線》等。
- 故弄玄虛
- 聽故事學英文
- 聽天下：天下雜誌Podcast
- Googye 股癌
- 聽新聞學英文
- GK爸爸原創故事繪本
- 通勤學英語 15Mins Today
- 華爾街見聞
- 怪奇研究室
- 大人的Small Talk
📍2022 MixerBox 互動聲力軍前 10 強
- 偷聽史多利Talking Story
- 米和Ｋ線 MiheKchart
- So Do I 哇嘛希！
- 精算媽咪的家計簿
- 音樂談話誌《PC Music Home》
- 北藍先生talktalklife
- 豔師觀
- TOFU叔叔
- 五拾步笑百步
- Poca村長的故事時間