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MixerBox精選Top 10 Podcast！股癌只排第4位　冠軍是它

▲MixerBox在2022年特別於台灣首度頒發 Popular Podcast Award，冠軍由《故弄玄虛》奪下，下載超過1700萬此，想換口味聽聽新節目也可以參考去年最佳的Top10名單。(圖／記者周淑萍攝)
▲MixerBox在2022年特別於台灣首度頒發 Popular Podcast Award，冠軍由《故弄玄虛》奪下，下載超過1700萬此，想換口味聽聽新節目也可以參考去年最佳的Top10名單。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

通勤的路上或是孩子的睡前儀式很多人會聽Podcast，迎接2023年或許可以換換新口味，看看別人都在聽什麼？全球破 3 億次下載的 Super-Apps 平台MixerBox，在2022年特別於台灣首度頒發 Popular Podcast Award，前10名頻道中，冠軍《故弄玄虛》獲得大量平台推廣曝光，帶動粉絲數快速增長，目前在 MixerBox 平台便已累積近20萬追蹤人數、超過1,700萬次節目下載。而《聽天下》、《Gooaye 股癌》等頻道則是挾帶既有人氣優勢，同樣在 MixerBox 平台接觸到更多新的聽眾。獲獎的人氣 Podcast 代表節目內容在 2022 年深受聽眾歡迎，符合 MixerBox 平台多項人氣數據指標。

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📍2022 MixerBox Popular Podcast Award 前10名

  1. 故弄玄虛
  2. 聽故事學英文
  3. 聽天下：天下雜誌Podcast
  4. Googye 股癌
  5. 聽新聞學英文
  6. GK爸爸原創故事繪本
  7. 通勤學英語 15Mins Today
  8. 華爾街見聞
  9. 怪奇研究室
  10. 大人的Small Talk
在新進創作者方面，MixerBox 台灣也特別在2022年規劃第一屆「MixerBox Podcast 互動聲力軍選拔大會」，希望能藉由互動聲力軍的甄選，提拔具有潛力的創作新星。2022年入選前 10 強的頻道有《偷聽史多利》與《米和Ｋ線》等。

📍2022 MixerBox 互動聲力軍前 10 強

  1. 偷聽史多利Talking Story
  2. 米和Ｋ線 MiheKchart
  3. So Do I 哇嘛希！
  4. 精算媽咪的家計簿
  5. 音樂談話誌《PC Music Home》
  6. 北藍先生talktalklife
  7. 豔師觀
  8. TOFU叔叔
  9. 五拾步笑百步
  10. Poca村長的故事時間
▲MixerBox。(圖／記者周淑萍攝)
▲MixerBox 在2022年規劃第一屆「MixerBox Podcast 互動聲力軍選拔大會」，希望提拔具有潛力的創作新星。(圖／記者周淑萍攝)

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