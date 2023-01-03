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查證北京數據是否準確！比利時要驗中國入境班機廢水

▲中國新冠疫情嚴峻，越來越多國家對中國入境航班實施限制。圖為法國戴高樂機場設立篩檢及查驗處。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國新冠疫情嚴峻，越來越多國家對中國入境航班實施限制。圖為法國戴高樂機場設立篩檢及查驗處。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國新冠疫情嚴峻，出於病毒可能因短時間大範圍傳播而出現變種的擔憂，加上對中國政府資訊揭露缺乏信心，越來越多國家對中國入境航班實施限制，要求強制篩檢或提供登機前的陰性證明等。比利時政府當地時間2日也宣布，隨著中國感染人數激增，比利時將對來自中國的飛機廢水進行新冠新變異株檢測，作為應對冠狀病毒傳播新措施的一部分。

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綜合《路透社》等外媒報導，比利時國家公共衛生研究所人員表示，檢驗機上廢水是額外的監測目標，以驗證比利時從中國收到的數據「是否準確」。

由於知道新冠感染者不見得都會在飛行期間使用廁所，因此比利時宣稱，這項新措施主要目的不是為了找出病患、或是針對旅客個人進行追蹤監測，而是試圖了解中國的實際情況。

比利時還要求來自中國的旅客，抵達後7天若有出現症狀，須自我進行新冠病毒檢測，但不會強制執行該措施。

截至發稿時間為止，全球已有10多個國家，決定針對來自中國（部分包含港澳地區）的旅客實施新防疫規定，包含台灣、美國、法國、義大利、西班牙、澳洲、加拿大、英國、以色列、日本、韓國、印度、摩洛哥、卡達。

在這些國家裡，大多是要求來自中國航班的旅客，需有搭機前一定時間內的陰性證明，或是要求抵達時須執行落地篩檢，但北非的摩洛哥則是從1月3日起徹底禁止所有來自中國的旅客入境，不論國籍為何，理由是「避免摩洛哥出現新一波感染及其他後果」。

馬來西亞則是與比利時一樣，表示會從中國飛抵的航班採取廢水樣本檢測，馬國並要求包括由中國入境在內的所有海外入境旅客，都必須接受發燒檢測。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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