中國現蹤變異株、馬來西亞也檢測到！後者擬收緊入境防疫

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扎莉哈並未具體說明是哪些變種，只說是基於世界衛生組織的信息，並敦促公眾盡快接種疫苗加強針，那些距離首次強化注射已經超過6個月者，可盡速接種第2針，而不必非要等二價疫苗。 與此同時，馬來西亞國家藥品監督管理局（NPRA）已經給予二價疫苗有條件的批准，將在供應品到達後公布接種資格。
除了原始毒株，二價疫苗也加強了對Omicron亞變體（如BA.4和BA.5）的保護力，報導指出，49.8% 的馬來西亞人已接受了第1次加強針注射，但僅有1.9%接受了第2次加強針注射，馬國衛生部希望加強針的接種率會繼續上升，尤其是高危人群。
扎莉哈也說，當局還在權衡公眾對中國感染激增的憂慮，以及其他國家對來自中國的旅客施加之限制，政府將加強預防措施和準備工作，以應對任何潛在的新冠病例激增，如果有必要，這些措施也會擴大到來自其他國家的旅客，而不僅僅是來自中國者。
馬來西亞政府已於12月30日表示，將對所有從中國抵達的航班的廢水樣本進行新冠病毒檢測，以應對中國取消防疫限制後，可能出現的病例激增。
當是否應該禁止中國遊客入境的討論，正在馬來西亞沸沸揚揚之際，當地媒體《當今大馬》則引述馬國衞生總監諾希山（Noor Hisham bin Abdullah）聲明，指目前在中國傳播的變異毒株，約有80%為BA.5.2和BF.7，皆屬於Omicron的BA.5.2亞型，尚未被歸類到世界衛生組織的「受監測系譜」中，但早前就已登陸馬國。
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