太空競賽不能輸！NASA署長警告：中國或獨佔月球豐富資源

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尼爾森又舉了中國在南海軍事擴張的例子，解放軍如何在有主權爭議的島嶼上，建立了自己的基地：「如果你懷疑這一點，看看他們對南沙群島做了什麼。」
尼爾森的強硬評論，發表時間恰逢「阿提密斯一號」執行繞月任務後，雖然中國官方曾指出，美國渲染「太空威脅論」的本意，是為美方自身發展軍力、謀求稱霸太空製造藉口，然而，美國的擔憂並非空穴來風，特別過去幾年，中國在太空科技方面的進步顯著，嫦娥工程、天宮1號、神舟8號，讓美國備感威脅。美國太空軍中將阿馬尼奧（Lt. Gen. Nina Armagno）近日訪問澳洲時曾提到，「他們（中國）完全有可能趕上並超過我們，絕對有可能，他們取得的進步令人震驚，快得驚人。」
報導指出，美國國防部近期已向美國國會提交報告，強調了中國在太空計劃的飛躍式進展，不僅可以在月球背面軟著陸，還可以使用發射衛星在地球和月球之間建立通信中繼，與此同時，中國也持續提高製造太空發射系統的能力，以供人類探索更遠的宇宙。
部分美國退役的航天或空軍高層也表示，美中之間的太空競賽包含政治和安全因素，展示誰的系統運行得更好，以及誰才是真正的是世界第一大國，想成為地球上的主導力量，插足月球不失為展示自身實力的方法之一。
不過，也不是所有人都擔心中國是否有獨佔月球資源的野心，如太空倡議組織「世界安全基金會」（Secure World Foundation）的華府主任桑普森（Victoria Samson）就認為，中國和美國都是《外太空條約》（Outer Space Treaty）的締約國，該條約禁止各國對包括月球在內的任何天體提出領土要求，而且任何國家都很難在太空維持人類的長期存在，這種威脅論似乎並不現實，也極具挑戰性。然而，她也同意華盛頓和北京之間，可能會針對月球表面有限的著陸點和資源展開競爭。