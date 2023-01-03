滿足對超跑的渴望，Lego新推出Bugatti Bolide積木模型組

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最新的Bugatti Bolide積木模型，尺寸為8 x 31 x 13cm，共有905塊積木組成，將複雜的細節盡可能呈現，包括：鍘刀式車門、低風阻空氣動力輪圈等，以及方向盤能轉動的座艙與最具象徵性的W16引擎。
Bugatti國際董事總經理 Wiebke Ståhl 表示：「Bolide 的樂高機械組模型，展現Bugatti與Lego品牌之間完美合作關係。Bugatti以設計、性能和工程等眾多領域不斷提高標準的領導地位享譽全球。這些核心價值觀與Lego不謀而合，Lego是積木領域受人尊敬的領導者，在Bugatti Bolide 與其Lego模型配對時得到了完美的詮釋。」
本次Bugatti Bolide積木組，以黑色與黃色為主要被色，向Bugatti創始人 Ettore Bugatti 喜愛的顏色致敬，並以車身貼紙來重現 Bolide 對Bugatti “形式追隨性能”設計理念的終極演變。在Bolide積木模型上，依舊可以看到與實車相同的進氣通道，以及Bugatti著名的馬蹄形水箱護罩、輪拱上的散熱孔、垂直擾流翼與X形尾燈等特徵。
而為賽道而生的Bugatti Bolide，僅限量生產40輛，基本售價為400萬歐元，已全數售罄，並預計在2024年開始交車。