鴻海開春好消息　鴻騰併德車用元件廠、鄭州廠迎生產高峰

我是廣告 請繼續往下閱讀
鴻騰看準PRETTL SWH集團產品組合專注利基型市場，與過去FIT在資通訊市場鎖定高毛利、高精密製造的競爭策略不謀而合。不同於車用元件製造廠傳統按圖施工，PRETTL SWH集團憑藉著紮實的車用元件設計能力，長期與車用客戶群緊密合作而擁有相當穩定的訂單。
鴻騰表示，PRETTL SWH集團憑藉十多年汽車經驗，以其領導地位協助客戶開發、製造高階車用傳感線束及連接器與車用電源解決方案。客戶遍及傳統車廠與新創電動車廠，也長期深耕全球大型車用一、二階供應商。PRETTL SWH 集團歷史財報表現相當穩健、營運表現也逐年成長。短期可為鴻騰帶來約3.5到4億歐元的年營收貢獻，未來可望創造更佳的產品組合提升公司整體毛利率。
鴻騰表示，PRETTL SWH旗下三大事業體感測器部門、車用電源管理部門、連接器數據傳輸系統部門，也與鴻騰現有EV產品互補，分別對應鴻騰現有EV策略發展方向 「電源管理、車聯網以及人機介面」，將會為客戶帶來更全面的解決方案，同時也將水平擴展FIT在EV關鍵零組件的全球製造、銷售及技術布局。
近年鴻騰致力於改善產品組合以提高毛利率水平，提出「3+3」策略發展電動車、聲學及5GAIoT領域，並承諾2023年3+3新產品組合將突破3成，相信在本案帶動下，為鴻騰3+3發展再添一顆重要成長引擎。
在中國大陸河南鄭州部分，鴻海富士康鄭州廠傳來好消息。河南日報指出，富士康鄭州廠自去（2022）年11月以來，在當地政府支持下，改善員工宿舍環境與提升保障工作安全，再加上鼓勵性薪酬政策，與老員工離職返聘等，有效快速推進復工復產。
報導指出，進入2022年12月以來，富士康優化協調上下游配置，保障生產物料及時充足供應，截至2022年12月30日，園區出貨量已達2022年年初預定峰值的90%。目前園區工人在20萬人左右，為鼓勵員工就地過年因應生產，公司也祭出激勵政策，員工最高每月可拿到1.3萬人民幣的額外補助金。園區高層指出，目前訂單狀況良好，從現在到春節後的幾個月時間將迎來生產高峰。