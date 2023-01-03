憂鬱開工日北部濕涼再忍2天 春節前恐有「寒流報到」
昨（2日）晚新一波冷空氣報到，台灣周遭東北季風再增強，今（3）日開工日清晨各地低溫比昨天再將約攝氏1~2度，本島平地最低溫在花蓮鯉魚潭攝氏13.4度，又濕又冷的天氣讓不少上班族開工日好憂鬱。天氣風險公司分析師方俊元提醒，東北季風導致北部、東部地區仍持續陰有短暫雨的，中南部地區則受南方雲系影響，主要是多雲到陰、山區偶有短暫雨的天氣。預計這樣的天氣型態還未維持2天，週五晚上到週六（1/6~1/7）將再有冷空氣南下，且有機會達大陸冷氣團等級。至於農曆新年前，目前模式預估恐有寒流來襲，但因為時間仍久且台灣處於冷高壓邊緣，實際狀況還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
方俊元表示，東北季風增強影響到溫度和降雨，今日北、東部白天高溫落在攝氏17~21度，中南部則在攝氏21~23度間。基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲的天氣。
方俊元說，類似的天氣型態會持續影響到明（4）日，明日下午起到週四（1/5）高壓東移出海，環境從東北風轉為偏東風，水氣有減少的趨勢，中南部將恢復晴到多雲，迎風面北海岸及東部地區仍是有短暫雨的天氣，台北市區則是多雲偶有短暫雨，可能會有短時陽光露臉機會。氣溫上也會回升，中南部要留意日夜溫差變化又會變大，因為夜間輻射冷卻更加明顯，早起出門仍要留意低溫做好保暖。
週五晚上到週六將再有冷空氣南下，此次冷空氣強度較強，水氣較少，且強度有機會達到「大陸冷氣團」等級，氣溫降幅會很明顯，天氣方面則是屬於乾冷的型態，各地將是晴時多雲，這波冷空氣影響時間並不長，預計下週日（1/9）氣溫就回升。至於再過2週就要到農曆新年，目前模式預估過年前會有寒流來襲，天氣風險公司總經理、氣象專家彭啟明指出，「的確有些預測模式有此趨勢，但變動度仍高，尤其台灣在冷高壓的邊緣，是否有如此影響，還有待觀察。」