無力下葬病逝父！彰化兄弟檔網路融資6萬 20天利息飆5萬
彰化縣一對25歲、22歲劉姓兄弟檔，因父親病逝急需喪葬費，上網找了3間「網路融資公司」借款6萬元，沒想到20多天下來，利息跟手續費將近5萬元，相當於一個月不到就連本帶利欠下12萬元，讓他們嚇得向鄰居哭訴後，輾轉找到里長、立委協助，最後是以募款方式還清債務，同時也順利完成父親的身後事。
編輯中心／綜合報導
據了解，該對兄弟檔家境貧困，兩人輪流照顧因病臥床的父親，但去年12月父親不幸病逝，兄弟倆不只醫藥費沒結清，也無力籌措喪葬費，無依無靠的兩人只好在網路上搜尋「借錢」後，找到3間「網路融資公司」，各自小額借款借了2萬元，希望先辦好父親身後事，款項日後再想辦法。
但沒想到，兄弟倆找到的疑似是地下錢莊，利息與手續費用高昂，6萬元的本金20天後竟利息將近5萬元，不到一個月就連本帶利欠下12萬元，第一間借了2萬元、約定15天付3千元利息，第二家2萬元，約定14天付6千元，第三家也是借2萬，約定20天付9千元利息，3家融資公司如滾雪球般的債，務壓得兄弟倆喘不過氣，讓他們只好向鄰居哭訴，鄰居幫忙輾轉找到里長、立委協助。
彰化縣員林市西里長黃家富、立委陳素月聽聞此事，幫忙籌募12萬款項還債後，業者才同意解約，而全案曝光後，警方得知此事，稱此已涉及重利罪，雖然兄弟倆不願報案，警方將主動偵辦是否涉嫌使用暴力脅迫借款。（編輯：林莞茜）