看2023年台灣IPO市場　資誠：穩中帶旺可望持續升溫

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至於2023年台灣IPO市場能否再創佳績？資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠認為，可以透過3議題發展態勢加以觀察。首先要看半導體產業優勢能否持續發酵帶動「護國群山」壯大資本市場。由於台灣在半導體及資通訊相關產業長期耕耘蓄積能量，已默默成為全球供應鏈關鍵要角，隨著全球晶片荒的影響層面日益擴大，更加突顯台灣半導體產業競爭優勢。半導體產業在2022年及2021年新掛牌家數所占比重分別為24%及22%，募資額占比分別為53%及37%，顯見半導體產業是近兩年台灣IPO市場的關鍵主力，若能克服2023全球半導體市場因外部環境及庫存調整因素之干擾，相信將能持續帶動2023年台灣資本市場向上發展。
再來則是新板塊政策成果若持續擴大，激勵更多創新企業進入資本市場。徐聖忠分析，為激發台灣企業蓄積更多創新能量，以奠定「新經濟」產業發展重要根基，證交所推出「創新板」及櫃買中心推出「戰略新板」，舉凡具關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式、六大核心戰略產業及其他創新性產業如IoT、AI、資安、生物醫療科技、航太及太空、綠電及再生能源等的創新類型公司，皆是新板塊鼓勵的目標對象。
而這2大新板塊自開板以來，在證交所及櫃買中心的積極努力下，已逐漸獲得創新企業的認同與肯定。2022年創新板已有錼創科技（MicroLED）、雲豹能源（再生能源整合服務商）、走著瞧（陌生來電辨識軟體Whoscall開發商）等8家提出申請，其中錼創科技已成功掛牌。戰略新板則有樂迦再生（再生醫療）、聯友金屬（資源循環）等12家成功登錄。
為鼓勵更多創新類型公司加入，創新板在2022年9月調降第一類市值及營收標準至10億元及1億元，並且調降第二類（生醫類）市值標準至20億元，此外，申請轉板年限亦由上市掛牌日起屆滿2年縮短為1年，以增進新創公司上市計畫的營運彈性及籌資效率。在證交所及櫃買中心的持續支持下，可期待2023年將有更多創新類型公司透過新板塊進入資本市場籌資。
第三則是淨零賽局開跑永續議題揭露成為贏得投資人信任的基本功。徐聖忠表示，2050淨零排放已成為全球共識，因應氣候變遷衝擊與落實「淨零變革」目標，金管會於2022年3月宣布啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，資本額100億元以上的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業上市櫃公司，將須於2023年完成溫室氣體盤查，並於2024年完成溫室氣體查證，投資人對ESG永續投資議題的關注程度也逐年增加，因此，願意透過公開揭露經確信的ESG永績資訊，並與投資人溝通ESG永續議題的企業，相較於其他企業應更易於獲得投資人的信任。ESG永續議題之揭露可能成為牽動企業未來募資成果以及順利與否的關鍵因素，影響力不容小覷。
資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧認為，台灣IPO市場隨著邊境開放、疫後復甦的正向氛圍下，2023年上市櫃新掛牌家數有望延續2022年熱度。此外，在證交所及櫃買中心持續推動多層次市場架構的政策帶領，以及政府持續積極營造有利投資環境的利多因素下，創新類型產業、具「輕資產、重數據」特色的新經濟產業如SaaS、資安產業，亦有機會成為2023年IPO市場亮點。
不過，徐明釧建議，企業若有意進入資本市場，宜儘早安排與會計師及券商洽商相關事宜，即早規劃及擬定IPO時程與上市櫃策略，以確保在公司治理方面的落實程度、ESG與企業策略的結合程度、永續報告書的編製品質等關鍵重點，皆能符合主管機關與投資人的期待，並且早日實現成功掛牌的企業戰略目標。