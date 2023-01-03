特企／珍珍不只魷魚絲夯！高CP值火鍋料更狂賣30年
「珍珍魷魚絲，真正有意思」這句廣告詞對5至8年級生應該都不陌生！但其實珍珍不只有魷魚絲，多年來其實還販售火鍋料！尤其現代人生活忙碌，直接購買現成的火鍋料，便成為內行媽媽們過年圍爐最簡便的方式。近年來因為疫情關係，經濟十分不景氣，精打細算絕對是每個媽媽們的必要工作，過年想吃健康好料又要省錢，低調且高CP值，年年通過美國、日本甚至歐洲國家的各種食品安全衛生機構認證的「冷凍珍珍火鍋料」就成了媽媽們口耳相傳的首選。
在媽媽圈廣受好評的珍珍食品當中，最招牌的就是「綜合火鍋餃」、「珍珍炸物系列」跟今年最新上市的「福州丸」，其中，火鍋料不僅口感鮮甜，且不含硼砂更健康！小朋友喜歡的炸物「花枝卷」、海鮮版的麥克雞塊「鮪魚塊」、「甘貝酥」等，吃起來軟Q美味！懶人專用冷凍即食系列，更是讓365天無法休息的媽媽們省下不少料理時間！只要隔水加熱就可以直接上桌的「翡翠海鮮獅子頭」，堪稱媽媽過年辦桌好幫手！新鮮魚漿搭上馬蹄的清爽口感，絕對顛覆傳統以豬絞肉製成的紅燒獅子頭。另外還有「松葉蟹味腿」、「帝王鮑味片」，解凍後也可直接當作一道精緻冷盤，因此廣受媽媽們青睞。
許多人不知道，生產「珍珍魷魚絲」的公司名叫「新和興海洋企業 」，民國六十八年在高雄前鎮漁港興建立國內第一座現代化之魷魚絲加工廠，並以「珍珍」為註冊商標；「珍珍」魷魚絲等系列產品上市以來，不僅榮獲頒發衛生優良獎，更成為暢銷國內外的領導品牌，同時成為台灣橫跨多個世代共同的童年回憶，時至今日，珍珍已經是全台最大的魷魚絲加工廠，並預計2023年1月將再擴大興建廠房並以更高規格的生產製造技術持續進步，給消費者更優質的產品。