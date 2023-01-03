快訊／本土確診增24649例！死亡+22　境外移入+360

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指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月4日至12月31日，死亡日期介於12月24日至12月31日。
指揮中心說明，今日新增360例境外移入個案中，為201例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月3日至今(2023)年1月2日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,857,794例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,941,842例排除) ，其中8,914,351例確診，分別為40,731例境外移入、8,873,566例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,321例COVID-19死亡病例，其中15,303例本土，個案居住縣市分布為新北市2,976例、臺北市1,660例、臺中市1,636例、高雄市1,517例、臺南市1,142例、桃園市1,129例、彰化縣979例、屏東縣594例、雲林縣501例、南投縣497例、苗栗縣423例、嘉義縣395例、宜蘭縣323例、基隆市315例、花蓮縣264例、嘉義市262例、新竹縣256例、臺東縣195例、新竹市165例、金門縣37例、澎湖縣37例；另18例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。