台灣燈會睽違23年重返台北！先玩神準心測 光源兔萌現身
一年一度的台灣燈會睽違23年後今年回歸台北市舉辦，2023台灣燈會即將在2/5盛大展開，搭上農曆兔年意象，台灣燈會先前已推出一系列發光兔耳頭飾限量開賣。今（3）日台灣燈會主辦單位台北市觀光傳播局再度公布下一波活動，推出年輕世代都愛玩的心理測驗「測出你是甚麼光」，看看新的一年你是星光、閃光，還是X光！超萌3耳吉祥物「光源兔」也將大公開，有趣又好玩趕快分享給朋友玩起來！
記者汪睿琦/綜合報導
為讓民眾沉浸於燈會饗宴，今年台灣燈會首次推出周邊商品，台北市政府邀請國內知名設計師陳普，以今年燈會主題「光源台北」為發想，為燈會打造象徵「光」的「光源兔」，透過設計師的創作，展現在地的設計能量。而本次吉祥物「光源兔」設定是隻來自未來的兔子，能夠幻化成各種光線穿梭流動在不同的場域及時空。「光源兔」的特色為三隻耳朵，象徵了「光」字上的三筆筆畫，極富意象及美好寓意。
如此可愛的3耳「光源兔」，民眾何時可以跟牠見面呢？先來玩玩觀傳局同步推出的「成為點亮城市的光」心理測驗吧！透過光源兔指引帶領民眾前往「光源盆地」，在神聖聖地許下新年心願，旅行途中還融合台北車站、捷運列車、盆地等台北市印象，不僅讓市民朋友備感親切，也讓各地旅客更能了解台北市。
「成為點亮城市的光」心理測驗將會有10種創意結果，代表2023桃花不斷的「閃光」、誠為萬眾焦點的「吸引目光」、沉穩內斂的「波光」、洞悉一切的「X光」等等，還有3種「超稀有」光波代表著你的2023年新年新運勢。
除此之外，今年台北市府與Pinkoi合作再推出絕具特色的「光源兔玩偶吸鐵燈」，超萌的玩偶造型保證融化大人跟小孩！玩偶除了結合LED燈，屁股可以閃閃發亮外，玩偶本身還附上別針與磁鐵片，民眾只要將磁鐵片放到衣服肩膀處，就能讓光源兔「趴」在肩膀上陪你一起逛燈會！