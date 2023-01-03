郭、侯選前多次密會談2024 柯文哲自爆：我與郭也常見
距離2024年總統及立委選戰投票日，僅剩下約莫一年時間，各方人馬也積極布局選戰。其中鴻海集團創辦人郭台銘，近日也頻頻傳出有意再戰2024；國民黨新北市長侯友宜，也被點名是代表國民黨參選的熱門人選之一。而根據週刊媒體爆料，郭台銘與侯友宜在九合一選戰前，雙方密會了3次，初步定調2024「你選、我就不選」的合作態勢。對此同樣有意投入2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，也自爆「我跟郭台銘也見過很多次面」。
記者丁上程／台北報導
根據《鏡週刊》報導指出，郭台銘與侯友宜兩人在九合一選戰前曾密集接觸，私下會面至少多達3次之多，席間話題更直接切入總統大選的深水區，且明確觸及正、副總統「搭檔」的問題。但最後兩人針對搭檔一事並未談成，但侯、郭都定調是堅定的「中華民國派」，以及「你選，我就不選」初步合作態勢。
對此同樣有意投入總統大選的柯文哲，今（3）日被問到郭侯密會談合作一事，柯文哲則直言「我跟郭台銘見面過很多次啊，報紙上也沒有寫什麼。」柯文哲說，選舉通常是凝聚國家共識的過程，以及聚焦要處理的問題，而不是老是講誰要跟誰配，太多陰謀論與秘辛。
「就像今天這個，郭台銘如果跟侯友宜兩個人密會，今天這個消息傳出來，我就問這是怎麼出來的？聽起來就怪怪的。」柯文哲說，自己與郭台銘也見過很多次面，但就沒有媒體有報導，「我覺得是這樣，認真做事，台灣有台灣當前必須面對的問題。」至於現場媒體則追問，與郭台銘的會面過程是否有感受到要支持侯友宜？柯文哲則未正面回應，僅表示自己的態度就是「大家方便就好」，最重要是所作所為對台灣有好處，這樣就好了。