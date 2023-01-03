居住正義不能等！時力籲民進黨支持平均地權條例三讀

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邱顯智指出，蔡英文總統罕見連續兩天談居住正義，卻扭曲問題，甚至提出惡化問題的對策。對比蔡英文在選舉時提出的「房市三箭」，除了改革房產稅制、健全租屋體系，另外調整持有成本、增加供給面主張興建二十萬戶社宅，讓房市健全正常化。然而，蔡英文在2022年底提出的五支箭，卻完全看不到改革、看不到打破租屋黑市的決心，根本只有大撒幣300億，試圖透過50萬戶的租屋補貼、不斷補貼、補貼、再補貼，卻因為市場黑漆漆不透明，連30萬戶都做不到。
邱顯智表示，更離譜的是政府透過補貼房貸利息，表面上似乎是補貼人民，實際上卻是將納稅人的血汗錢補貼建商，持續助長房價繼續攀升，這完全是將房地產當成經濟火車頭，而不是把人民的居住權利擺在第一位。
時代力量黨團強調，刻意忽略持有稅改革也就是囤房稅、持續擴大補貼助長房價的居住正義政策，是讓全國年輕人更加痛苦不堪的居住不正義，此外，去年台灣新生兒出生率是13.5萬，對比前年仍有15、16萬，今年下降到13.5萬，幾乎篤定是全球倒數第一的出生率了，在這樣的大環境下，希望執政者正視青年與民眾的居住需求，儘速三讀通過《平均地權條例》及《租賃住宅市場發展及管理條例》。
時代力量黨團呼籲，希望民進黨執政黨團在本次延會院會應當支持《平均地權條例》原條文完成二、三讀，回應青年的居住困境，這是做為執政團隊最起碼的要求，也是執政者應承擔之重擔。