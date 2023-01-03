浪貓收養1個月還超野！中途者滿手血絕望：永遠好不了嗎
街上危機四伏，誰都無法想像在外流浪過的動物有過什麼經歷，而有一群人為了拯救牠們，自願出錢出力捕抓、照顧，可浪貓是否能適應家居生活，卻是未知數。國外就有名愛媽，救援一隻叫「Potato」的浪貓，雖給予滿滿的關愛及食物，但牠仍時常齜牙並攻擊人類，令她一度心灰意冷，擔心「牠是否永遠都是一隻『野貓』」。
編輯中心/綜合報導
愛媽於IG上發文，憶起自己與Potato相處的前幾週，不管她是手拿食物靠近，還是遠處輕聲勸哄，Potato永遠一副「別想靠近我」的狠樣，甚至一度攻擊人類，讓她感覺有點絕望，認為這一個月的相處都無法感化牠，擔心狀況沒有轉好的那一天。
然而，皇天不負苦心人，某一天Potato的某種開關似乎被開啟了一樣，突然自己靠近人類討摸，以往兇狠的模樣是一點不剩，自那天開始，牠每天都取得令人難以置信的進步。網友也不敢相信這種變化，直呼「我不知道我今天會哭，我喜歡這些故事」、「謝謝你救了牠」、「我非常喜歡這個。有些貓只需要時間和耐心，尤其是在受到虐待時。這個和像這樣的視頻給了我對人性的希望」。
更棒的是，Potato最終在2022年末得到牠的聖誕奇蹟，一個位在拉斯維加斯的家庭願意收養牠，且他們有與浪貓及愛滋貓相處的經驗，因此能更體諒並化解Potato的特殊狀況，雖然該家庭還有幾隻先住貓，但相信在人類的耐心及愛心之下，Potato一定能在新家快樂度日！（編輯：李惠婷）