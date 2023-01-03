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和泰汽車連 21 年銷售王！Corolla Cross 蟬聯單一車款銷售冠軍

▲ 和泰汽車連 21 年銷售王！Corolla Cross 蟬聯單一車款銷售冠軍
▲ 和泰汽車連 21 年銷售王！Corolla Cross 蟬聯單一車款銷售冠軍

2GameSome - 有車賞

2022 年台灣車市買氣依舊保持強勁，惟受限於車用晶片短缺導致的缺車影響並未獲得明顯改善，市場持續呈現供不應求的狀況，全年總市場最終登錄台數為 429,731 台，去年比 95.5%。和泰汽車代理的 Toyota 及 Lexus 合計登錄 142,761 台，去年比 97.3%，市場佔有率 33.2%，優於 2021 年市佔率 32.6%，同時連續 21 年蟬聯台灣車市龍頭寶座。

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Toyota 不僅蟬聯國產車、進口車雙料冠軍外，Corolla Cross、RAV4、Altis、Yaris 等四款車也進入全年前十大乘用車款之列。其中，名列排行榜第一名的 Corolla Cross 全年登錄 39,585 台，連續兩年稱霸市場銷售冠軍。日本進口的 RAV4 即便受到缺車影響，全年登錄仍繳出 17,524 台成績，連續 15 年稱霸進口車銷售冠軍。2022 年 2 月全新導入的發財王牌 Town Ace 貨斗車累積登錄 9,870 台，12 月底剛發表上市的 Town Ace 接單量亦快速突破 5,000 張，大幅超越預期。

Corolla Cross 年度銷售逾 4 萬台，蟬聯年度銷售冠軍。
Corolla Cross 年度銷售逾 4 萬台，蟬聯年度銷售冠軍。
Town Ace 全新導入廂型車，戰力再升級 。
Town Ace 全新導入廂型車，戰力再升級 。
月推限時優惠活動  購買指定車款送「Vitamix 全營養魔法調理機」

和泰汽車元月份將延續「TOYOTA 酷炫豪禮」限時優惠活動：本月入主 Corolla Cross、Altis 就送美國百年精品品牌 Vitamix 「全營養魔法調理機」(型號 E310，市價 21,800 元)。本次活動除贈送「Vitamix 全營養魔法調理機」外，消費者亦可享 60 萬高額 0 利率優惠。詳細優惠活動資訊請至 Toyota 官網：https://www.toyota.com.tw/，或洽詢 Toyota 全台展示中心。

  • 高額零利率：

車種

分期內容

　

Corolla Altis

60萬30期0利率(貸款總額)

 

Corolla Cross

60萬30期0利率(貸款總額)



Sienta

40萬30期0利率(貸款總額)



Yaris

40萬30期0利率(貸款總額)



Vios

40萬30期0利率(貸款總額)

　

Town Ace

18萬12期0利率(貸款總額)

進口車

C-HR

50萬30期0利率(貸款總額)

Camry 汽油車型

50萬30期0利率(貸款總額)

Prius PHV旗艦版

50萬30期0利率(貸款總額)

Prius PHV尊爵版

40萬30期0利率(貸款總額)

Corolla Sport

40萬30期0利率(貸款總額)

RAV4

24萬24期0利率(貸款總額)

  • 其他分期：

車種

分期專案 – 

不含租賃、大口車輛 (營業車適用)

Vios、Yaris - 「幸福小資」分期專案

頭款1萬元，首年日付50元

C-HR、Corolla Sport – 「潮世貸」分期專案

60萬84期，月付7,999元

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