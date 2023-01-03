▲ 和泰汽車連 21 年銷售王！Corolla Cross 蟬聯單一車款銷售冠軍

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1 月推限時優惠活動 購買指定車款送「Vitamix 全營養魔法調理機」
和泰汽車元月份將延續「TOYOTA 酷炫豪禮」限時優惠活動：本月入主 Corolla Cross、Altis 就送美國百年精品品牌 Vitamix 「全營養魔法調理機」(型號 E310，市價 21,800 元)。本次活動除贈送「Vitamix 全營養魔法調理機」外，消費者亦可享 60 萬高額 0 利率優惠。詳細優惠活動資訊請至 Toyota 官網：https://www.toyota.com.tw/，或洽詢 Toyota 全台展示中心。
- 高額零利率：
車種
分期內容
Corolla Altis
60萬30期0利率(貸款總額)
Corolla Cross
60萬30期0利率(貸款總額)
國
Sienta
40萬30期0利率(貸款總額)
產
Yaris
40萬30期0利率(貸款總額)
車
Vios
40萬30期0利率(貸款總額)
|
Town Ace
18萬12期0利率(貸款總額)
進口車
C-HR
50萬30期0利率(貸款總額)
Camry 汽油車型
50萬30期0利率(貸款總額)
Prius PHV旗艦版
50萬30期0利率(貸款總額)
Prius PHV尊爵版
40萬30期0利率(貸款總額)
Corolla Sport
40萬30期0利率(貸款總額)
RAV4
24萬24期0利率(貸款總額)
- 其他分期：
車種
分期專案 –
不含租賃、大口車輛 (營業車適用)
Vios、Yaris - 「幸福小資」分期專案
頭款1萬元，首年日付50元
C-HR、Corolla Sport – 「潮世貸」分期專案
60萬84期，月付7,999元