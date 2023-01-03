▲ Lexus 蟬聯台灣豪華車品牌休旅車寶座

2022 年台灣豪華車市場受惠於國內消費暢旺，整體購車需求強勁，帶動全年豪華車市場台數來到 94,149 台，去年比 100.8%，總市場佔比 21.9%，但大部分的豪華車品牌仍面臨原物料短缺導致車源不足的供給壓力。
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和泰汽車總代理的 Lexus 品牌今年也持續受到晶片短缺的影響，全年減產近 6,000 台，進而影響登錄台數，全年登錄 19,327 台，市占率為 20.5%，在如此嚴峻的販賣環境下，更是包辦了豪華車 Top10 中的四台車，分別為第二名(NX)，第五名(UX)、第六名(ES)與第七名(RX)，其中 RX 已穩居該級距之銷售龍頭長達 23 年，累計銷售超過7萬台，在11月正式發表後外觀內裝全面進化，強勢稱霸中大型豪華休旅車級距，累計超過 3,000 張訂單。而 NX 車系也穩坐豪華休旅車第一名，年度累計達 7,525 台成績。跨界休旅 UX 年度累計達 3,598 台，榮登小型休旅車銷售冠軍地位。此外，Lexus 旗下的 ES 系列更一直是中大型豪華房車的銷售主力，2022 年更因應品牌 25 周年推出 ES200 曜銀風尚車型，成功帶動另一波買氣，年度累計台數達 3,620 台，成功摘下高級車中大型豪華旗艦的冠軍寶座。