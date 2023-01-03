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國民法官正式啟航　司法院長：引進起訴狀一本主義

▲司法院長許宗力、行政院政委羅秉成、法務部長蔡清祥等人共同參與郵票揭幕儀式（圖／記者潘千詩攝，2023.01.03）
▲司法院長許宗力、行政院政委羅秉成、法務部長蔡清祥等人共同參與郵票揭幕儀式（圖／記者潘千詩攝，2023.01.03）

記者潘千詩／台北報導

我國司法史上深具劃時代意義的《國民法官》新制已於今年1月1日上路，司法院與中華郵政公司合作，發行「國民法官新制實施紀念郵票」小全張，今（3）日在台北地院國民法官法庭舉行「國民法官新制實施啟動儀式暨紀念郵票小全張發行典禮」。媒體關心，未來上訴審若撤銷改判，會不會違背國民法官的精神？司法院長許宗力表示，對上訴審是有限制的，除非有非常重大違背法令的重大理由，否則必須尊重國民法官的認事用法。

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司法院今天特別邀請曾經榮獲2屆金曲獎、多次於海內外重要場合演唱、由屏東縣泰武國小學生組成的「泰武古謠傳唱」，演唱3首排灣古謠以及1首經典合唱曲「我們可改變世界 We can make a difference」，象徵國民法官新制讓審判視角更全面，進而改變司法。

司法院正副院長許宗力、蔡炯燉及秘書長林輝煌、行政院政務委員兼發言人羅秉成、法務部長蔡清祥、交通部主秘黃荷婷、最高檢察署檢察總長邢泰釗、全國律師聯合會理事長尤美女、中華郵政總經理江瑞堂等長官則齊聚國民法官法庭。

▲司法院長許宗力（圖／記者潘千詩攝，2023.01.03）
▲司法院長許宗力（圖／記者潘千詩攝，2023.01.03）
許宗力致詞表示，《國民法官》新制具有三層重大意義，第一層是直接民主的展現，讓人民有機會直接行使司法權，第二層是史上最大規模的法律白話文運動，因為審檢辯在法庭攻防上，必須要用一般人可以理解的語言，說服6名素人法官。

許宗力說，第三層重大意義是引進「起訴狀一本」主義，也就是開庭前，法官完全沒有看過書證、證據、傳喚過人證等，而是直接在法庭上面對證人並形成心證，但此構想並不容易，然而透過新制第一次實施「起訴狀一本」，也就是法官在開庭前只看過一紙檢察官的起訴書，等到開庭時，透過檢辯雙方的攻防才第一次看到證據，這也是我國《刑事訴訟》史上的第一次；如果新制實施順利，以後會進一步讓刑事訴訟的制度擴及到其他重大案件。

▲行政院政委羅秉成（圖／記者潘千詩攝，2023.01.03）
▲行政院政委羅秉成（圖／記者潘千詩攝，2023.01.03）
羅秉成表示，希望此制度的推動，能夠有機會透過案件，讓國民的感情、生活習慣及經驗跟法官融合，互相呈現在案件中，更希望國民走近法庭後能認知理性分析是什麼、事實認定是什麼，希望透過一件又一件的案件累積，國民法官走出法庭後能改變他們的想法、生活及家人甚至是工作環境等，讓公民素質能有所提升，若這奢望能實現，政府花再多錢都值得。

蔡清祥表示，審判制度的改變、卷證運送、證據開示等，對檢察官來說都是一大挑戰，但也已做好萬全準備，在新制實施後，檢察官一定會表現得非常優異，讓人民刮目相看。

▲法務部長蔡清祥（圖／記者潘千詩攝，2023.01.03）
▲法務部長蔡清祥（圖／記者潘千詩攝，2023.01.03）
尤美女指出，對於律師界而言，但是對於律師屆而言依然是資源不足、人力不足，如果少了辯方，此制度是不會成功的，律師界非常需要司法院對於法扶的酬金能足夠；而自己身為全律會的理事長，也將在這塊極力做好訓練，讓審檢辯能鼎足三立。

▲全律會理事長尤美女（圖／記者潘千詩攝，2023.01.03）
▲全律會理事長尤美女（圖／記者潘千詩攝，2023.01.03）
今天發行的國民法官新制實施紀念郵票，是要藉由郵票所蘊含的「傳遞」意涵，象徵國民法官新制讓司法與人民進一步溝通對話。郵票中呈現法庭上6位國民法官與3位職業法官端坐法檯，認真聆聽、全神貫注的形象，現在只要是年滿23歲的國民，都有機會被抽選擔任國民法官，跟職業法官共同討論、一起審判重大刑案。

▲國民法官新制實施紀念郵票（圖／司法院提供）
▲國民法官新制實施紀念郵票（圖／司法院提供）

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