國民法官正式啟航　司法院長：引進起訴狀一本主義

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司法院正副院長許宗力、蔡炯燉及秘書長林輝煌、行政院政務委員兼發言人羅秉成、法務部長蔡清祥、交通部主秘黃荷婷、最高檢察署檢察總長邢泰釗、全國律師聯合會理事長尤美女、中華郵政總經理江瑞堂等長官則齊聚國民法官法庭。
許宗力致詞表示，《國民法官》新制具有三層重大意義，第一層是直接民主的展現，讓人民有機會直接行使司法權，第二層是史上最大規模的法律白話文運動，因為審檢辯在法庭攻防上，必須要用一般人可以理解的語言，說服6名素人法官。
許宗力說，第三層重大意義是引進「起訴狀一本」主義，也就是開庭前，法官完全沒有看過書證、證據、傳喚過人證等，而是直接在法庭上面對證人並形成心證，但此構想並不容易，然而透過新制第一次實施「起訴狀一本」，也就是法官在開庭前只看過一紙檢察官的起訴書，等到開庭時，透過檢辯雙方的攻防才第一次看到證據，這也是我國《刑事訴訟》史上的第一次；如果新制實施順利，以後會進一步讓刑事訴訟的制度擴及到其他重大案件。
羅秉成表示，希望此制度的推動，能夠有機會透過案件，讓國民的感情、生活習慣及經驗跟法官融合，互相呈現在案件中，更希望國民走近法庭後能認知理性分析是什麼、事實認定是什麼，希望透過一件又一件的案件累積，國民法官走出法庭後能改變他們的想法、生活及家人甚至是工作環境等，讓公民素質能有所提升，若這奢望能實現，政府花再多錢都值得。
蔡清祥表示，審判制度的改變、卷證運送、證據開示等，對檢察官來說都是一大挑戰，但也已做好萬全準備，在新制實施後，檢察官一定會表現得非常優異，讓人民刮目相看。
尤美女指出，對於律師界而言，但是對於律師屆而言依然是資源不足、人力不足，如果少了辯方，此制度是不會成功的，律師界非常需要司法院對於法扶的酬金能足夠；而自己身為全律會的理事長，也將在這塊極力做好訓練，讓審檢辯能鼎足三立。
今天發行的國民法官新制實施紀念郵票，是要藉由郵票所蘊含的「傳遞」意涵，象徵國民法官新制讓司法與人民進一步溝通對話。郵票中呈現法庭上6位國民法官與3位職業法官端坐法檯，認真聆聽、全神貫注的形象，現在只要是年滿23歲的國民，都有機會被抽選擔任國民法官，跟職業法官共同討論、一起審判重大刑案。