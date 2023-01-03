乾杯高薪徵400名新血　正職破5萬、時薪上看270元

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另外，配合集團籌備英國等國際展店計畫，預計將從內部進行員工徵選，搭配台英打工遊學簽證計畫，到倫敦協助展店、教育訓練和店鋪營運。乾杯集團表示，根據內部員工意願調查，有超過５成員工有海外工作意願，其中想去歐美國家的員工又佔將近７成。乾杯員工可藉由此計畫累積為期1至2年的海外工作經驗、開拓視野。
而計時社員時薪含全勤為無經驗180元起、有經驗210元起，與正職社員同享有最高9,000元業務管理獎金。以一個月上班150小時為例，加上獎金，月薪資可達40,500元，換算時薪可高達270元！因應餐飲人才市場變化，計時社員制度設計為高彈性、不限時數的排班制度，更加便於學生打工、斜槓人才、二度就業等生活安排，提升求職意願。另為穩定人力，鼓勵計時社員轉為正職，轉正成功並滿1年正職年資可獲36,000元獎金！
該集團2022年榮獲1111人力銀行「幸福企業」金獎榮耀，除了具競爭力薪資、三節獎金、年終及獨特的有薪「靈魂洗滌假」等幸福福利，對人才培育十分看重，3月起推動「乾杯大學」線上教育課程為內部員工額外的進修管道，每月開設60堂課程，除了集團業態的職能進修，亦有職涯相關的學習課程，例如日文課、google商家經營、牛肉知識、盤盈虧損益等，滋養員工學習成長所需的養分。