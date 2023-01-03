房市寒冬還沒完！五都12月買賣移轉年減22.9%　3關鍵曝光

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陳定中表示，俗話總說「買個房子好過年」，使年底成為傳統的購屋旺季，不過受各式因素影響，買氣與歷史同期相比並不突出，合計僅約1.6萬棟的量能，為近4年新低。尤其南二都因台積電效應退卻，表現相對低迷，台南12月的1749棟，為近11年同期新低，高雄退燒情況更明顯，12月的2761棟、Q4的8032棟、H2的16399棟，均為近12年來的同期新低，創下縣市合併以來的三低紀錄。
進一步觀察五都2022全年的買賣移轉總量，台北28611棟、年減7.4%；桃園44198棟、年減5.6%；台中50972棟、年增2%；台南23091棟、年減13.7%；高雄37117棟、年減17.3%，合計五都共18萬3989棟、年減7.7%。陳定中指出，從都會區的衰減幅度推估，2022年全台的買賣移轉量，應落在31.5~32.5萬棟之間，由於新的一年，房市仍需面對經濟展望保守、打炒房政策加壓，以及利率居高不下等挑戰，預估市場仍朝量縮格局發展，2023年全年全台的買賣移轉量，不排除將回測30萬棟防線。
不過近一步觀察2022收官的買賣移轉表現，台中可謂一枝獨秀，不僅12月單月的月增率、年增率為五都最佳，全年量能更年增2%，衝上近9年新高，以逾5萬棟的佳績，成為五都2022全年唯一年增的都會。台灣房屋七期單元特許加盟店店東陳裕方指出，台中去年前三季的交屋潮活絡，為全年的買賣移轉量奠定良好基礎，加上去年直到Q4，台中都還有「遠雄之星8」、「豐邑菁科城」等超過500戶的重案取得使照，使台中全年的量能保持正成長；不過台中去年Q4的買賣移轉棟數，其實已由盛轉衰，累計13556棟，比2021年同期少了8.7%，因此市場仍受大環境的保守氣氛影響。
此外，台中各區的全年量能，共有北屯、東區、烏日、豐原、東勢、沙鹿、后里、大安、大肚等9區，創下縣市合併升格以來新高，其中北屯去年達10274棟，更是自2006年統計以來，單年首度突破萬棟大關。陳定中認為，改寫量能新高的區域，多半是傳統認知的蛋白區，近年蛋白區因房價相對親民，吸引買盤轉進，建商前往推案的態度也轉趨積極，使區域房市斬獲成長動能，也讓蛋白區成為台中房市不可忽視的潛力區段。