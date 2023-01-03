外籍生反詐騙聯合行動宣導　移民署前進基隆校園

新南向政策是政府爭取國際參與度並對東南亞深耕合作的夥伴貿易關係，然而近期有不肖業者利用學生涉世未深、以術語詐騙東南亞學生從事不法工作，移民署北區事務大隊基隆市服務站為避免轄內境外學生遭不法人力仲介業者勞力剝削、性剝削，本次聯合基隆市警察局及市政府社會處勞工行政科人員，前往轄內經國管理暨健康學院國際學生產學合作專班宣導反詐騙並辦理外籍學生座談會，關懷外籍學生在台生活安全及適應情形。
記者賴正琳／綜合報導
為強化校園安全通報網絡，政府聯合關懷外籍生行動列車與經國管理暨健康學院座談時，由移民署移民官、警政及社政單位關懷人員藉由印尼通譯人員即時翻譯，提供產學專班近50名印尼籍學生認識人口販運的相關資訊及通報方式，提醒勿逾期居留及非法工作外，並呼籲外籍生們若遭遇或耳聞同儕被帶到工廠內當廉價勞工勞力剝削或被人蛇集團詐騙淪為賣淫性剝削控制時，請主動與移民署、警察局、社會處聯繫，保護自己也保護身邊的同學。
移民署基隆市服務站歡迎轄內外籍學生若有在台就學及畢業後留台求職等居留相關問題，可以來電洽詢02-24276374，避免被犯罪集團話術拐騙犯罪，外籍生若遇有疑似人口販運案件，可撥打移民署02-23883095通報專線、警政署：110 報案專線、1955外籍勞工24小時諮詢保護專線，需要「您、我」、「公私部門」一起落實在台留學的外籍學生權益保障。