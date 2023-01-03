24小時都能送件！外國專業人才工作許可線上辦

為積極擴大推動外國專業人員工作許可申請案件線上申辦服務，自即日起，勞動部受理短期補習班聘僱外國人從事教師工作、外國專業人才申請從事藝術工作及外國專業人才成年子女申請工作許可等申請案件，均採網路線上申辦的方式辦理，但個別案件如有正當的理由，仍然得以紙本方式申請。
記者賴正琳／綜合報導
勞動部說明，雇主聘僱外國人從事專門性或技術性工作、僑外資事業主管、運動教練及運動員、藝術與演藝工作及外國法人指派外國人來台從事履約工作等，皆是透過「外國專業人員工作許可申辦網」(https://ezwp.wda.gov.tw)線上申辦。為擴大服務項目，再開放線上申辦類別，針對外國專業人才延攬及僱用法所定「短期補習班申請聘僱外國專業人才從事教師工作」、「外國專業人才申請從事藝術工作」及「外國專業人才成年子女申請從事工作」等申請案件，皆應透過申辦網進行線上申辦。如申請單位或外國人以紙本送件，勞動部將退請重新透過網路方式線上申辦，但是個別案件若有正當理由，例如因地震、颱風等天災、無預警之停電，或因線上申辦資訊設備維護等因素致無法使用線上申辦服務的情形，則可例外用紙本方式申辦。
勞動部呼籲，申請聘僱外國人從事教師工作之短期補習班，應備妥組織憑證及自然人憑證(或健保卡)申請帳號；以個人名義申辦工作許可之外國藝術工作者及外國專業人才成年子女，只要填妥姓名、國籍和護照等基本資料，就能申請帳號。
線上申辦不受政府機關上下班時間的限制，24小時都能送件，若文件齊備且雇主及外國人都符合法定資格條件，最多7個工作天即能完成審查程序核發工作許可，快速又便利。想了解更多關於外國人在台工作許可的相關資格規定、所需要檢附的文件或如何透過網路線上申辦等資訊，可至「外國人在台工作服務網」(網址：https://ezworktaiwan.wda.gov.tw)查詢申辦工作許可操作說明，或電洽勞動部電話服務中心（02）8995-6000，將由專人提供諮詢服務協助。