十大勞動新聞出爐！基本工資調漲、網路求職詐騙均上榜

我是廣告 請繼續往下閱讀
十大勞動新聞依序為《勞工職業災害保險及保護法》正式上路；基本工資連7年調漲，但《最低工資法》立法仍遙遙無期；網路求職詐騙陷阱頻傳；《工會法》修法，加重不當勞動行為罰緩；勞動基金虧損，創歷史新高；《性別工作平等法》修正，育兒配套向前進。
中州科技大學爆發烏干達血汗學工事件，成為台灣勞動人權的重大污點；勞工確診COVID-19，可請領勞保傷病給付；台灣鐵路工會五一勞動節集體休假；CPI外食類漲幅及租金指數年增率均創歷史新高。
台灣勞工陣線認為，《勞工職業災害保險及保護法》五一勞動節正式上路，無疑是今年度最具代表性的勞動法令變革，這部勞工團體倡議和推動許久的社會保險，其「預防」、「重建」與「補償」三位一體的制度設計，對於未來完善國內職災保護奠定了重要基礎。
台灣勞工陣線表示，基本工資調整獲得第二高票，代表在今年物價高漲之下，基本工資調整備受矚目與重要；網路詐騙事件頻傳，代表底層低薪勞工在短期致富的誘惑之下，鋌而走險的現象，其實一直存在，而民眾對詐騙集團的反感，也在高得票中顯示。
台灣勞工陣線發現，十大事件大致可分為4大類型，包括「重大勞工法令事件」，如勞工職業災害保險及保護法上路、性別工作平等法修法上路、工會法增加打壓工會罰則；「重大社會爭議事件」包括烏干達血汗學工事件、網路求職詐騙事件；「攸關所得生活事件」有基本工資調漲、確診可請領傷病給付、CPI與租金指數創新高；「影響層面廣泛事件」則包括勞動基金虧損、台鐵工會依法休假。
台灣勞工陣線指出，這十大新聞事件背後所呈現的社會氛圍是「不確定、不安心」。「不確定」，是指勞工面臨到不穩定的局勢變化下，對於攸關自身工作權益出現較高的敏感性，因此災保法及工會法等與勞工權益有關的法令得以雀屏中選；「不安心」是指經濟的不穩定，曾經引發社會高度爭議或事涉勞工經濟安全與生活生計的新聞事件，占十大新聞事件的半數以上，比重明顯較高，顯示關乎勞工經濟層面的事件，較能引發勞工的共鳴。
台灣勞工陣線呼籲，未來政府必須針對這些「不確定、不安心」憂慮進行改革工作；行政院應加快《勞動教育法》、《最低工資法》及《公益揭弊者保護法》草案審查速度。
另外，2023年是《就業保險法》實施20週年，台灣勞工陣線將進行「就業保險總體檢行動」，檢視過去20年來經歷全球金融海嘯、近3年來疫情大流行衝擊的經驗與啟發，全面檢視並規劃符合下一個階段台灣社會需求的「就業安全體系」，穩定勞工安心就業。