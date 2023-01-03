黃偉哲開箱臺南購物節壓軸大獎 安平區近千萬輕豪宅

臺南購物節進入最後倒數階段，發票登錄截止日期為2月28日，台南市長黃偉哲今（3）日特別開箱揭曉最大獎項，是位在安平區精華地段、價值逼近1千萬元的輕豪宅，即將於3月5日抽出幸運得主，黃偉哲呼籲全國旅客在2月28日前快來臺南用力消費，登錄發票參加台南購物節，消費越多，中獎機率越高。
記者鄭婷襄／台南報導
黃偉哲表示，近年來受到疫情影響，不少產業都遭受到衝擊，臺南市政府為刺激消費，推出臺南購物節活動，起跑至今發票登錄金額已突破40億元，今天開箱的是2022臺南購物節的壓軸好禮，物件位於安平市政核心區域，是一棟價值970萬元，總坪數為27.14坪，格局為兩房一廳的全新美屋，附近生活機能相當便利。
黃偉哲除了感謝台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志、台南市大台南不動產開發商業同業公會胡炳昆理事長及建商，一同協助臺南購物節活動最大獎尋屋，並現場開箱輕豪宅，呼籲全國民眾踴躍來臺南消費參加活動，就有機會把千萬豪宅帶回家。
台南市經發局進一步表示，該物件位於臺南市安平區五期重劃區內，距離市政府及市議會約100公尺，附近便利商店、銀行、藥妝店、生活百貨林立，加上多所學校，屬於行政文教生活圈，對外交通順暢便利，可迅速連通新光三越台南新天地、中華西路、濱海公路與86號快速道路，加上鄰近規劃中的捷運綠線以及安平港持續推動重大開發計劃，包括安平自由貿易港區、安平港亞果國際遊艇港城、南仁湖水岸複合觀光遊憩區等，將持續吸引高素質人口進駐，未來發展相當可期。