朝代大戲院停業！北中南5大僅存「二輪戲院」快去捧場
為於台北市民權西路上的著名二輪電影院「朝代大戲院」，昨（2）日無預警發出公告，因疫情、租約等問題，戲院將走入歷史，停止營運，讓不少劇迷相當難過。對於很多戲迷來說，二輪戲院一張票可以看不少部戲，票價也比首輪影院便宜很多，CP值高深受小資戲迷的喜愛。但回顧2022年，不少二輪戲院扛不住疫情等因素長期虧損下，黯然停業走入歷史，包括台北大安區的湳山戲院、新北板橋林園電影城、台中萬代福影城等。《NOWnews今日新聞》也整理出全台北中南尚存的5大二輪戲院，包括台北「佳佳來來戲院」、桃園八德「民和影城」、新竹「新復珍戲院」、台中「全球影城」以及台南「全美戲院」，二輪電影迷可得好好把握。
記者張志浩/綜合報導
首先從北台灣出發，在台北市的湳山戲院、朝代大戲院相繼宣布停業後，台北市文山區的「佳佳來來戲院」可說是雙北戲迷唯一寄託，雖然屬於老戲院，但內部整修相當不錯，共計有3個影廳，其中4樓的佳佳廳可容納約200~300人，票價便宜外連爆米花CP值都頗高。接著是位於桃園的「民和影城」，座落在八德商圈的它已營運超過40個年頭，不過2020年4月6日宣布因疫情暫停營業並整修內部，目前還沒有正式公告恢復營業，由於全票僅需120元，不少老客戶仍在等待殷殷期盼回歸的消息。
新竹的「新復珍戲院」坐落在鬧區，附近有火車站、轉運站，交通十分方便，全票140元，學生、軍警、長者享130元優惠，一張票即可看兩個影廳的電影，一次至少能看5部電影，CP值極高，甚至有戲迷自發性成立粉絲專頁定期分享戲院資訊；接著來到台中的「全球影城」，為於台中教育大學斜對面，全票160元可看兩片，採用人工劃位方式進場，也被網友評價為平價、乾淨的二輪戲院。
最後則是南台灣，位於台南中西區的「全美戲院」，過去在「DailyView網路溫度計」的網友評比中，就曾獲得「全台十大二輪戲院」的第一名，除了全票140元可看兩片外，內部還有販售手繪風格明信片，遠處也能看見巴洛克殿式建築風格與國寶繪師「顏振發」手繪的電影看板，不只當地民眾，也讓許多遊客慕名而來，是轉型非常成功也知名的二輪戲院。