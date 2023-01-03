大學學測下週登場　試場分配表公布、1／12可看考場

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112學測「試場分配表及考試地點」（含試場平面圖）今（3）日刊登於大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」提供查覽或列印，同時也提供電話語音（02-23643677）查詢。請考生於考前先行上網查覽，以利考試當日能快速進入考（分）區學校應試。
大考中心表示，經自主填報並審查通過的確診（輕症／無症狀）及快篩陽性個案考生，考試地點、試場與座號，須由自主填報系統進行查詢，而非原試場查詢系統，查詢時可同時查覽或列印試場平面圖；並請務必下載或列印「確診（輕症／無症狀）、快篩陽性個案考生通報單」，留意通報單所示新編定之居護考（分）區與試場，考試當日若未依通報單所示至指定之居護考（分）區或試場應試，將提報考試委員會審議，扣減該節成績1級分，並視情節加重扣分或扣減其全部成績。
大考中心指出，一般考（分）區考場學校全部皆於1月12日下午2點至4點開放查看試場，考生及家長進入考（分）區查看試場，均須配戴口罩，若有發燒情形，額溫達37.5℃以上或耳溫達38℃以上，請不要進入考場學校。居護考（分）區試場不開放查看試場，請確診（輕症／無症狀）及快篩陽性個案考生於自主填報系統查覽或列印試場平面圖。
大考中心提醒，1月13日至15日考試當日，考生進入考（分）區時須配戴口罩，並攜帶入場識別證及應試有效證件正本，包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證；全民健康保險卡需要附照片才是有效證件；若未攜帶應試有效證件，仍可進入試場，但建議考生盡快通知親友補送，以免因當節考試結束前未送達，而被扣減成績。
大考中心表示，務必於答題卷上「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，未簽將被扣減該節成績1級分；常見考生違反試場規則還包括未攜帶應試有效證件、行動電話未關機、攜帶入場物品發出聲響、攜帶不可入座的物品（具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算等功能物品）等，請考生務必注意。