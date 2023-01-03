台中捷運首度少賠一億以上　盧秀燕讚：非常正確的方向

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中捷公司董事長林志盈今（3日）在市政會議報告捷運營運情形，會後媒體問及虧損情況，林志盈表示，隨著疫情起伏，去年單月最高運量有94萬人次，前年的虧損從預算6.56億元降為6.02億元。去年預算虧損7.3億元，決算可望降到6億元以下，至少將少虧損一億多元，確切數字須等1月中旬結算報表出爐。
林志盈指出，中捷綠線並非運量最高的運輸走廊，主要肩負高鐵站聯外功能，每天有6100人從高鐵台中站出站，在18站中佔了18%。和台北捷運大不同，中捷假日運量比平日高，去年（111年）粗估有933萬民眾搭乘中捷，其中50.7%以上乘客和休閒有關，包括遊憩、親友聚會等，其次才是通勤、醫療等，搭乘者83.4%是台中在地人、16.6%是外來旅客。
為了增加通勤者使用率，中捷推出常客捷粉回饋專案，一個月搭乘30次以上即可打7折，使用此專案的乘客已從前年9月426人增加到3千多人。林志盈說，中捷透過財務調度、出租廣告、設太陽能板、商場短期招標、電費分級等方式開源節流，也配合市內大型活動調整班次。由於台中市最重要運輸走廊是台灣大道，未來要大幅提高使用率，儘快完成沿台灣大道興建的中捷藍線，將是根本之道。
市長盧秀燕表示，中捷開通1年多以來，從純粹的交通功能到結合文化、教育、觀光、經濟、社福、民政、環保等單位合作宣傳，提升服務品質，這是非常正確的方向，期許中捷未來繼續以複合式服務邁進。
交通部去年11月1日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第50次會議，委員會對於該案增加327.54億元，要求市府確實補充修正並納入報告書修訂後，再送交通部審查。市府交通局長葉昭甫今說明，由於計算的基準年不同、近年工資與物料上漲，市府正加速羅列可控制與不可控制的細項、提出各自分攤的方案，預計農曆年前可送件交通部續審。此外也同步展開基本設計及專案管理，期望儘快推動捷運藍線。