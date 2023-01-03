Omicron亞型變異株+105！免疫逃脫增強　BQ.1佔比漸增

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指揮中心表示，針對國內境外移入之63例BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB、BF.7及BA.2個案，為50例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於去年12月16日至12月23日。其中檢出37例BA.5個案分別自中國(20例)，香港(8例)，日本(4例)，韓國(3例)，越南及澳門(各1例)移入；9例BA2.75個案分別自韓國(4例)，日本、美國、泰國、捷克及越南(各1例)移入；2例BQ.1個案分別自土耳其及馬來西亞(各1例)移入；2例XBB個案分別自香港及埃及(各1例)移入；12例BF.7個案分別自中國(5例)，香港(3例)，澳門及日本(各2例)移入；1例BA.2案自日本移入。
指揮中心說明，目前Omicron亞型變異株(BQ.1、BA.2.75及XBB等)已發展出免疫逃脫特性，具較佳增長優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示疾病嚴重度影響未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。