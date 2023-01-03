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兒童特殊重症+3例！1肺炎+2患MIS-C　10歲童肺炎搶救中

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明國內兒童重症個案裝框。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明國內兒童重症個案裝框。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導


中央流行疫情指揮中心表示，今（3）日國內新增例24649本土個案，其中有27例中重症個案，分別為12例中症，15例重症，還包括3例兒童重症個案，醫療應變組副組長羅一鈞說明，1例為10歲女童肺炎、1例1位男童MIS-C和1例4歲男童MIS-C個案。

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羅一鈞表示，兒童重症個案中，第一例為10歲女童肺炎，她本身有慢性神經系統疾病長期臥床，接種過一劑新冠疫苗，12/25發燒，12/26呼吸急促，氧氣濃度下降，快篩陽性，12/27到急診，檢查有肺炎、呼吸窘迫、休克，緊急插管收治加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇、免疫球蛋白治療。

第2例為MIS-C，分別為另一名為1歲男童和4歲男童，皆無慢性病，1歲男童曾接種2劑疫苗，他在12/24快篩陽性，12/25開始有發燒、嘔吐、腹瀉、皮疹，12/27到急診懷疑腸胃炎及MIS-C，住院後給予免疫球蛋白，病況好轉後在12/31出院；4歲男童沒有接種疫苗也無確診通報紀錄，11/24起發燒、嘔吐、皮疹，11/27到急診住院，檢查有結膜炎、冠狀動脈擴大，新冠抗體陽性，診斷MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇，後來病況好轉在12/1出院。

▲1/3本土個案病情監測狀況。（圖／指揮中心）
▲1/3本土個案病情監測狀況。（圖／指揮中心）
據統計，截至今日兒童重症共293例，包括腦炎36例、肺炎31例、心肌炎2例、敗血症5例、哮吼11例、家中死亡9例、MIS-C 194例、共病5例；其中40例死亡。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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