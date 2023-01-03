謝國樑提三措施　以日本為例打造基隆成「乾淨家園」

基隆市長謝國樑今（3）日出席市政會議後記者會，說明將透過拍攝宣傳短片、提高罰鍰基準及加強科技執法三項措施，並以日本為例，呼籲維護市容整潔，讓許多人喜歡前往觀光旅遊，一同打造基隆成為「乾淨家園」的決心。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，基隆有相當嚴重垃圾問題，煙蒂、檳榔渣、塑膠袋、動物大小便等垃圾，常出現在市區街道，嚴重影響市容整潔；自己身為家長，也擔心路上隨意棄置的垃圾，可能會帶給孩童、青少年們不好的示範，期望提出有效的防止隨意丟棄垃圾的方法，打造乾淨家園。
謝國樑接著指出，首先要加強環境宣導，拍攝宣傳短片，強調亂丟垃圾，就是在破壞自己的家園，喚起大眾對於環境整潔的共識；其次，提出更有效的垃圾罰鍰政策，先進行宣導期後才實施裁罰，目前環保局亂丟垃圾裁罰金額為1200到6000元，市府預計在今年就特殊及重大環境髒亂議題，訂定裁量「提高罰鍰基準」，並將罰鍰所得，部分將用於社會回饋。
最後一項措施，謝國樑則是說到，加強科技執法，不排除透過與民間企業合作，由企業建設「科技執法設備」，降低政府設置科技執法成本；強調基隆市的環境整潔是重要的城市問題，有決心好好改善，透過以上措施，不僅節約預算，還能維護市容整潔，打造利於民眾的乾淨家園。