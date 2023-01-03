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MLB／前「海賊王」大退化乏人問津　美媒認為能力還在

▲前「海賊王」Andrew McCutchen（圖／美聯社／達志影像）
▲前「海賊王」Andrew McCutchen（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2013年賽季的國聯年度最有價值球員，前匹茲堡海盜隊超級球星「海賊王」Andrew McCutchen近年因年紀及傷勢影響，身手不復以往，去年賽季在密爾瓦基釀酒人甚至繳出生涯單季最低迷的表現，讓人不免懷疑「海賊王」的航程是否已經到盡頭，但是美國網站「MLBTradeRumor」卻認為「他還能為球隊帶來貢獻」。

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剛過36歲生日的McCutchen，生涯除了拿下一次國聯MVP之外，還入選過5次全明星賽、獲選4度國聯外野手銀棒獎，以及一次國聯外野手金手套，生涯14年大聯盟生涯平均能打出.277/.369/.469的打擊三圍，累積了287轟、205盜以及1002分打點。


McCutchen在2021賽季效力於費城費城人時，單季還有27支全壘打加上80分打點，去年在釀酒人卻只剩17轟、69分打點，長打率跟上壘率都創下生涯最差的表現，但是「MLBTradeRumor」的文章指出，他在這兩年的強勁擊球率並沒有太大差別，因此他的擊球表現仍保有一定品質。


雖然近年來McCutchen多以指定打擊身份出賽，但是還是有時會擔任先發外野手，去年賽季在268.1局的小樣本守備中，繳出了不錯的守備表現，新賽季有可能因此獲得更多守備機會。


最後文章中指出，他最後可能仍會獲得跟去年賽季差不多的一年短約，雖然不是能改變戰局的球員，但還是能在帶領年輕球員以及球隊的打線上帶來些貢獻，此前坦帕灣光芒及洛杉磯道奇都傳出有意網羅他，而在道奇簽下功能性差不多的J.D. Martinez後，作者認為McCutchen在新賽季的落腳處可能會是光芒隊。

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