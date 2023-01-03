巷仔內／王國材「神救援」？航勤春節罷工還有轉圜餘地

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如此大動作引發全體國人關注，因為不管是航空公司，還是旅客、旅遊業者、包機公司等都成為利害關係人，在牽一髮而動全身的各方利益角逐下，兩工會的行動本來是背水一戰，但王國材這幾天的發言表態，認為「應該以集團的高度照顧子公司」，無疑給了工會一劑強心針，從現在到農曆年節倒數兩週有餘，王國材對工會來說可以說是最有力的「神救援」。
全球航空產業受到疫情2年半來影響甚鉅，台灣更是遲至去（2022）年10月才全面解封，讓旅遊、航空產業得以鬆一口氣，今年春節連假長達10天，本是兩大產業大幅「回血」的重要檔期，如今因為罷工傳言而有了變數。
雖然說台灣民眾對於「罷工」的態度本來就較為排斥，從歷史上機師工會、空服員工會罷工的案例上，也能看到民怨對於工會造成莫大的壓力，但許多行業都得仰賴解封後的第一個最長年假，產業面的關切讓壓力回歸到資方身上，長榮航勤董事長陳有玉親自上前線搬行李的操作，目前看來並未獲得民眾支持，雖然如此，以機場運能來看，不同於沒有機師、空服就無法起飛的窘況，兩大航勤公司只要從派遣、零工補足行李搬運人力，就算罷工實現，也應不至於無法起降，資方還有望和工會一搏，但中央的介入卻可能讓結果產生180度的轉變。
王國材兩度對外發言態度堅定，均指出「希望資方以集團的高度做『人情』考量，讓勞工好過年，期待雙方理性溝通下讓爭議落幕」，顯然幫助勞方多過於資方，不過私人企業的長榮航勤沒有義務讓交通部指手畫腳，重點在於桃園航勤不可輕易忽視，持股高達45%的大股東交通部大家長王國材的「勸諫」，既然承諾不會讓罷工發生，就代表「罷工危機處理」老手王國材相當有把握勸退桃勤工會，在支持工會立場下，王最終的殺手鐧就是貼近工會訴求，而這樣的態勢也對資方造成壓力，在為了不影響春節檔期航班的前提下，工會與資方談判也更有彈性，年終加碼不是夢。
許多國人期待10天年假已久，又逢國境解封後第一個最長連假，如果出了差錯，排山倒海的民怨恐讓執政黨難以招架，兩週有餘的時間，中央將日日關切勞資協商的進度，除此之外，旅行業者一定也投以期待，資方在與工會周旋上難以時間換取談判空間，談判勢必會在農曆年前走到終點。