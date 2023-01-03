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巷仔內／王國材「神救援」？航勤春節罷工還有轉圜餘地

▲交通部長王國材的一席話，讓兩大工會佔據天時、地利、人和優勢，與資方談判籌碼大增，在年前加薪、加年終可能不淪於空談。（示意圖／機師工會提供）
▲交通部長王國材的一席話，讓兩大工會佔據天時、地利、人和優勢，與資方談判籌碼大增，在年前加薪、加年終可能不淪於空談。（示意圖／機師工會提供）

記者黃仁杰／特稿

長榮航勤在元旦連假無預警以「集體休假」表達對於年終獎金發放與其他子公司差距過大的不滿，造成超過80航班延誤，影響旅客也超過3千人，而在行動過後，勞資雙方角力持續，今（3）日更傳出華航旗下的桃園航勤也打算在春節期間共同響應長榮航勤的罷工行動，兩大航勤龍頭工會聯手，勢必癱瘓桃園國際機場，協商結果各界關注。而交通部長王國材出面回應的一席話，更讓兩大工會佔據天時、地利、人和優勢，與資方談判籌碼大增，在年前加薪、加年終可能還有空間。

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長榮航勤由於不滿年終獎金僅1個月，遠低於長榮海運的45個月不說，更低於長榮航空的3個月，在元旦連假發出依法休假攻勢，大亂航班。而桃園航勤日前在12月30日與資方協商夜間津貼從50元調漲至75元、4%調薪、重新訂定薪資結構、操作津貼漲1千元等議題談判破裂，也揚言將在春節10天連假期間發動罷工。

如此大動作引發全體國人關注，因為不管是航空公司，還是旅客、旅遊業者、包機公司等都成為利害關係人，在牽一髮而動全身的各方利益角逐下，兩工會的行動本來是背水一戰，但王國材這幾天的發言表態，認為「應該以集團的高度照顧子公司」，無疑給了工會一劑強心針，從現在到農曆年節倒數兩週有餘，王國材對工會來說可以說是最有力的「神救援」。

全球航空產業受到疫情2年半來影響甚鉅，台灣更是遲至去（2022）年10月才全面解封，讓旅遊、航空產業得以鬆一口氣，今年春節連假長達10天，本是兩大產業大幅「回血」的重要檔期，如今因為罷工傳言而有了變數。

雖然說台灣民眾對於「罷工」的態度本來就較為排斥，從歷史上機師工會、空服員工會罷工的案例上，也能看到民怨對於工會造成莫大的壓力，但許多行業都得仰賴解封後的第一個最長年假，產業面的關切讓壓力回歸到資方身上，長榮航勤董事長陳有玉親自上前線搬行李的操作，目前看來並未獲得民眾支持，雖然如此，以機場運能來看，不同於沒有機師、空服就無法起飛的窘況，兩大航勤公司只要從派遣、零工補足行李搬運人力，就算罷工實現，也應不至於無法起降，資方還有望和工會一搏，但中央的介入卻可能讓結果產生180度的轉變。

王國材兩度對外發言態度堅定，均指出「希望資方以集團的高度做『人情』考量，讓勞工好過年，期待雙方理性溝通下讓爭議落幕」，顯然幫助勞方多過於資方，不過私人企業的長榮航勤沒有義務讓交通部指手畫腳，重點在於桃園航勤不可輕易忽視，持股高達45%的大股東交通部大家長王國材的「勸諫」，既然承諾不會讓罷工發生，就代表「罷工危機處理」老手王國材相當有把握勸退桃勤工會，在支持工會立場下，王最終的殺手鐧就是貼近工會訴求，而這樣的態勢也對資方造成壓力，在為了不影響春節檔期航班的前提下，工會與資方談判也更有彈性，年終加碼不是夢。

許多國人期待10天年假已久，又逢國境解封後第一個最長連假，如果出了差錯，排山倒海的民怨恐讓執政黨難以招架，兩週有餘的時間，中央將日日關切勞資協商的進度，除此之外，旅行業者一定也投以期待，資方在與工會周旋上難以時間換取談判空間，談判勢必會在農曆年前走到終點。

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