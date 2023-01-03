名家論壇》謝佩蓁／日劇《企鵝先鋒！》：漁村奮鬥記

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《以下有雷，請謹慎閱讀》
1、真人真事改編
由奈緒主演的岩崎和佳，其實是以坪內知佳為原型。坪內知佳出身於富裕人家，高中時就立志當空姐，還被送到澳洲留學，卻在 21歲的時候回到先生的故鄉山口縣萩市結婚生子，無奈等到小孩三歲時，卻因為各種婚姻問題而離婚，一個人獨自撫養孩子。某日，在因緣際會下認識了捕魚船船長，長岡秀洋。在經過各種努力下，坪內集結了60多名漁夫，成立了「荻大島船團丸」，將早上剛補貨到的水產，以鮮魚箱的方式，直送到消費者的手中。成為首次成功創立「漁業6次產業化」的案例。被視為是對日本漁業的維新運動。
同樣的，劇中的岩崎和佳也是在失婚的維谷中，沒房、沒錢又失業的情況之下，遇見了由堤真一飾演的片岡洋漁船隊團長。片岡團長以一萬日圓，拜託和佳幫助他們重建沒落的漁港。她發現漁夫的困境在於因為海洋枯竭而漁獲變少，但是漁獲因為必須要交由漁會販賣，因而價格被壟斷，收入越來越少，讓年輕人覺得沒有聲望，才會造成漁村人口流逝、港口沒落。因此，和佳決定以鮮魚箱的方式產銷直送，擺脫漁會的桎梏。
2、何謂「企鵝先鋒！」
企鵝必須要吃魚才能生存，但是海裡有許多虎鯨、海豹等兇猛的天敵，只要跳進海裡，就可能被吃掉。但是如果因為害怕，他們又會被活活餓死。因此企鵝往往會畏畏縮縮地集體站在岸邊，不敢前進。這時會有一隻企鵝鼓起勇氣先跳入海中，鼓舞了其他企鵝跟著跳下來，這隻就被稱為「企鵝先鋒」。通常用來比喻願意第一個鼓起勇氣跳出來挑戰的人，而劇中岩崎和佳就是帶領漁夫的「企鵝先鋒」。
長久以來，漁夫繳交會費給漁會，漁會則是成為漁夫們在汽油、冰塊以及其他物資的供應商，並且協助漁場管理，以及提供漁業訊息來讓漁民可以安心捕魚，但是缺點就是捕來的漁獲必須以低價賣給漁會。岩崎想要以自產自銷的方式打破不對等的關係，結果引來漁夫們的恐慌，擔心會遭漁會報復。更由於長期仰漁會鼻息，擔心沒有漁會奧援就會失去生計，因此對於和佳的作風感到憤怒、不安，成為岩崎要改變現況的阻礙。
3、改革需要的不只是勇氣，還有智慧
由於和佳想要打破漁會的壟斷地位，自然惹惱漁會會長。會長開始製造許多困難，想讓和佳與漁夫們知難而退。但是聰明有勇氣的和佳突破各種困境，終於申請成功了『漁業6次產業化』的認證，讓所屬的公司可以自產自銷。這讓漁夫們感受到和佳的魄力與不畏強權，因此決定讓和佳成為他們的社長，一起走向創新的行銷之路。
不過隨著鮮魚箱的成功，引來媒體的關注，也引起其他漁夫的忌憚，認為他們是破壞秩序、不合群的人，因此也加入漁會霸凌這群漁夫的行列。這些人開始運用各種手段讓漁夫們覺得生活被孤立，這對生活相對單純的人們來說，是相當難受的。不過和佳還是運用了以德報怨的奇招，讓村民知難而退。甚至有些漁夫開始想要效法他們，一起加入第六產業的行列，也開始產地直銷。
4、改變的不只是經營方式，更是心態
當漁夫不再只是要抓魚，還要有銷售、服務概念時，和佳要面對的不只是漁會的打壓，還包含要對這群頑固的老漁夫們進行腦內革命。因為長期以來，漁夫與漁會的關係就是生產者與銷售者的關係，現在不再依靠漁會賣魚後，他們開始要面對如何讓鮮魚箱在包裝上、保鮮上更符合顧客的需求，面對客訴時要如何虛心接受批評，成為這些老漁夫要先突破的心理障礙。
再者，為了吸引更多年輕人進入這個行業。過去的打罵教育、不符合勞基法的工作環境與勞動條件，都無法吸引年輕人加入。這對老漁夫們又是另一個價值觀的挑戰。他們必須忍住過去前後輩的上下關係，從過去可以對後輩施以絕對的威權，現在轉變成要對年輕人以平權的心態，以理服人。這也都一再挑戰老一輩的價值觀。
5、單親媽媽要面對的性別議題
和佳身為一個女性、單親媽媽，要面對的是一個以男性為主的漁業產業，而且要帶領的更是一群年紀大她一倍的頑固男性長輩。她的所做所為，都容易被用放大鏡來檢視。從她開始提出以鮮魚箱的創新方式加入第六產業，面對漁會的諸多打壓，總是能以各種妙招來閃過危機。都讓男性們質疑，她一個女人家怎麼可能做到這種程度，背後一定有某個不得了的男人當靠山。
當和佳每天兢兢業業地，從漁港坐新幹線到東京，挨家挨戶拜訪客戶時，晚上還要趕緊去接小孩，負起養育小孩的責任。然而只要她育兒上稍有閃失，就會被認為是一個不盡責的母親。每天穿得那麼漂亮去東京，絕對不是在拉業務，而是為了跟男人約會，所以才沒有把小孩子照顧好。但是我們又可以看到，當和佳每次遇到困難時，一開始這些男人都會先膝蓋式反應的指責佳和的不是，然後馬上向強權妥協。某種程度，也在暗喻的男性面對困境時，反而不若女性來的有韌性。
6、改革帶來的不只是生計，而是海洋資源
隨著和佳帶領的團隊開始在日本打出響亮的名號後，她開始受邀參加許多演講，因為產官學期盼以她的成功經驗，帶來漁業的整體改革。從銷售模式的的改變，進而改變公司經營管理的方式。為了吸引年輕人，改善勞動條件後，努力往幸福企業的方向走。這個行業，還會因為利潤變多之後，可以減少出海的天數，也減少了過度捕撈，進而減緩海洋枯竭的問題。然而這看似簡單的產地直銷的方式，讓日本漁業的改革走了三十年，才有了成功的機會。而這全都仰賴和佳這位擁有堅持夢想的單身女子。
●作者：謝佩蓁／影評人
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