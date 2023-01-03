蘇貞昌定調還稅於民發現金　國民黨團促開臨時會討論方案

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曾銘宗指出，另要用1,000億元規模，投注「加強韌性型經濟方案」，但蔡英文總統並未提出具體方案。更重要的是，稅後剩餘1800億元到底會如何使用？蔡英文說將適時研議與全民共享可行性方案，應盡快提出完整具體方案。
曾銘宗統計，總統府去年12月底提出拿出1000億元，撥補台電、健保勞保缺口。勞保預計會在117年破產，基金餘額去年7473億元，今年年末6873億元，明年5819億元、114年4657億元、115年2994億元、116年1096年，117年將達負1267億元。
國民黨團同時再次提出具體要求，受雇月薪未滿3萬元，共210萬人，每人發放現金3萬元；低收入戶、中低收入戶，每戶發10萬元。另呼籲學貸免利息，總需經費僅有40億元，將有78萬人受惠。對於健保差額109億元，蔡英文願意接受國民黨團建議，國民黨團表達感謝之意。
國民黨團也要求蔡政府，萬物齊漲，薪水不漲，甚至還負成長，一般民眾期待政府協助，時程愈快愈好，不要再拖。假設需要召開臨時會討論現金發放方案，國民黨團全力支持，愈快愈好，最好過年前發放。有鑑於蔡政府過去發放三倍券、五倍券，各界證實效益不高，不要再犯第三次錯誤，直接發放現金。
國民黨團首席副書記長謝衣鳯表示，蔡英文宣示用1000億元撥補勞健保、台電缺口。根據台電去年1月到9月的損益表，台電虧損1,646億，去年全年度將超過台電虧損2,200億，但根據台電資產負債表顯示，到去年11月30日為止，台電淨值1307億元， 扣掉核四帳面價值2834億元，淨值為負1531億，台電早就破產，她質疑這樣足夠嗎？簡直杯水車薪。
謝衣鳯建議，既然朝野有共識，建議立院是不是再召開臨時會，討論發現金的議題，國民黨團強力支持召開，請問民進黨團、民眾黨團及時代力量黨團要不要？一起召開臨時會討論全民發現金。
國民黨立委費鴻泰表示，稅收如果短徵、超徵在200億至300億元，都算是合理得範圍，但如果超過2000億元，甚至是前年的4000億元，去年的4500億元，那絕對是有問題。費鴻泰分析，稅收超徵有可能是編列不實，舉例，公務部門將2兆稅收編列1.8兆，最後達成率高，績效非常亮麗；早在5年前蔡政府就出現這樣的狀況，導致年年稅收都超徵。
費鴻泰質疑，前年政府超徵4300億元，去年超徵4500億元，兩年下來超徵8800億元規模，錢都跑到哪裡去？難道稅計賸餘都變成蔡政府的小金庫？蔡英文任內曾經進行稅改，但結果讓貧富差距越來越大，例如股市所得（非薪資所得）從40%分離課稅，降到28%。
費鴻泰呼籲，現在有5萬名年輕人還不出學貸，且大多數屬於相對弱勢族群，口口聲聲要挺年輕人的蔡英文總統，自己含金湯匙，卻吝嗇給予年輕人學貸免息。費鴻泰喊話蔡英文，不是人人都是含金湯匙出生，也不是人人出生社會就能「領9萬」，請疼惜弱勢年輕人。