PLG／鋼鐵人結合軍中迷彩元素　挑戰喝水600CC

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此外，上週拍板的民國94年以後出生之役男，義務役將從四個月延長為一年，因此，只要是民國94年1月1日後的役男男性身份，憑本人有照片的身分證或相關證明文件，購票二樓全區票享有買一送一。
鋼鐵人球員將穿上迷彩主題週球衣，由高雄在地籃球品牌「球參BAIVS」打造的迷彩球衣，迷彩風格以黑灰色調呈現，象徵鋼鐵人球員們堅毅不撓、奮戰不懈的拼鬥精神，球衣兩側使用烈焰紅漸層色階，捕捉高雄在地西子灣夕陽畫面，延伸使用作為球衣側邊點綴，象徵鋼鐵人球員們對比賽的熱情及投入，不因低潮、挫敗而低頭。
另一個球衣設計小巧思，設計師將此款球衣設計核心精神「FIGHT FOR THE CITY」以白色直條紋呈現，象徵「為這座城市而戰、為我們的家鄉而戰」，球員們將會展現鋼鐵意志，為這座城市極力爭取勝利的榮耀。
1月6日主題週活動邀請陸軍官校學指部指揮官上校李明學開球，1月8日邀請到素有「神山之子」之稱的屏東國立內埔農工儀隊進行開場表演。內農儀隊坐落於大武聖山及隘寮溪畔，學生多由原民組成，以美國靜態無聲槍法及陸戰槍法兩種槍法交錯搭配，加上原民獨有的文化動作，做出多層次的變化，成立僅四年就拿下五次儀隊比賽之冠軍。
球團表示，來自偏鄉部落的內埔農工儀隊，不屈不撓的熱血精神，在這次的迷彩主題週為家鄉而戰相呼應，期許感染這樣的精神能讓鋼鐵人克服逆境，於2023的首場比賽拔得頭籌。
為配合迷彩主題週活動氣氛，讓這迷體驗當兵最經典的喝水指令環節，場內也設計「打開瓶蓋，飲水600cc」的挑戰活動，只要成功挑戰於30秒以內喝完600CC的水，即可獲得迷彩主題週主視覺的海報。