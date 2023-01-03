本土BQ.1個案激增！羅一鈞示警：有機會成為下一波主流
我國變異株BQ.1竄起，本土目前已累積14例，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前本土主要仍以BA.5為主，佔82%，但是變異株BQ.1有上漲趨勢，從3%增加至14%，以歐美疫情判斷，有機會成為台灣下一波流行株。
編輯中心/綜合報導
國內新增105例Omicron亞型變異株確定病例，分別為42例本土個案及63例境外移入。羅一鈞表示，BA.5從上週的82%，本週下降到62%，目前國內以BQ.1株增加幅度最大，從3%增至14%；另外，BA.2.75株則是從12%增加至19%，BF.7株也自3%到5%。
羅一鈞說明，BQ.1是Omicron的BA.5子代變異株，全球占比已至少42.5%以上，為主流病毒，多數個案分布在歐美、日本，傳染性較高，但疾病嚴重度和致死率與其他Omicron相同，沒有提高的趨勢。羅一鈞也說，以日本及歐美疫情經驗，BQ.1可能變成下一波主流。（編輯：孫唯容）
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