特企／2023年菜新趨勢！無負擔、少添加成貴婦最愛
新年跨年之後，農曆年緊接而至，辦年貨、訂年菜的手腳要加快了！疫情趨緩解封，睽違二年，終於能與親友好好安心團圓了，團圓年菜不能不澎湃，但是現代人更講究健康、美味、無負擔。精品級貴婦超市、米其林主廚指定選用品牌—香草豬，以「肉品安全」、「風味獨特」為原則，近年來更將標準再次提升，訴求減少添加的「真食物」。台灣頂級豬肉品牌—香草豬，每年推出少添加系列年節限定組合即獲得廣大迴響，完售後仍詢問度不斷。
香草豬是台灣第一個在世界學術大會發表，且廣獲150多國學者專家和論文肯定的品牌豬肉。「香草」是香草豬美味的核心，其中以廣為人知的鼠尾草、迷迭香、羅勒等歐式香草，搭配漢方中藥草的成為獨家香草配方飼料，可提高肉品保水度與彈性，提升風味，特別清香甘甜。且香草豬為提供消費者的更高規格的安全肉品，每批肉品生產前皆嚴格檢驗肝臟，保證100%無用藥，希望民眾吃下肚的「優質肉品」皆是美味安心。
香草豬總經理廖秀英表示：「國際出名的精品豬肉有西班牙伊比利豬、日本鹿兒島黑豬，而台灣香草豬肉質已媲美國際水準，我們期許能讓台灣頂級肉品發揚光大，與國際品牌比肩，得到全球消費者的認同與喜愛，這不只是『香草豬』的目標，更將成為台灣人的驕傲。」
香草豬2023年菜推出「金緻雙饗團圓組：香草豬黃金滷腿庫 x 香草豬金心獅子頭」，歷經一年反覆調整工序、配方與無數次測試，使用天然香料與台灣頂級肉品香草豬，純手工製作、減鹽減油調味，吃得到真正的肉香，絕對是訴求健康與美味，雙高標的健康安心的選擇。