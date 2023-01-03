春節出遊不掃興！全台國道好走時段預測搶先看

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高公局呼籲，民眾於春節連假期間多利用公共運輸，以節省寶貴時間，同時亦可充分放鬆精神，如民眾仍須自行開車，高公局建議可利用好走時段。
西部國道部分，從初一至初三，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。初三至初五，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發，或可延後至初七至初八再出發。
國5部分初一至初三，建議南向用路人上午5時前或下午5時後出發。初三至初八，建議北向用路人上午9時前出發。
高公局表示，初三、初四為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。高公局建議北返民眾可提前於上午出發或延後至初七、初八假期尾聲再出發，另可利用台61改道行駛，避免車流過度集中，就能減少塞車。
此外，高公局近年積極推動的2條東西向國道延伸，包括國道2號向西延伸銜接台15線與國道4號向東延伸銜接台74線，目前正辦理通車勘驗與驗收作業，預計在農曆年前通車啟用。高公局預計9日下午3點提前通車啟用新完成的國2甲線，未來民眾可以經由國道2號直接銜接台15線上下國道，不必再繞行經過大園市區，滿足未來桃園航空城長期的交通需求。
而國4豐潭段全長11公里，是串連大台中環狀高快速路網的最後一哩路，路段通車後可串聯國道4號與台74線，紓解目前國道1號豐原-大雅段與國道3號快官-霧峰段日益嚴重的塞車情形，亦提供台中都會區東側山城便捷的交通運輸服務。