長榮航勤董座搬行李！員工嗆「在那邊演？」　公司回應了

春節送禮唐吉訶德「A5和牛」有面子　老爺酒店聯名禮澎湃

▲搭上返鄉送禮熱潮，唐吉訶德有日本「熊本A5和牛」體面送，還有產地直送的熊本熊紅草莓相當搶手。（示意圖／取自pexels）（圖／DON DON DONKI提供）
▲搭上返鄉送禮熱潮，唐吉訶德有日本「熊本A5和牛」體面送，還有產地直送的熊本熊紅草莓相當搶手。（示意圖／取自pexels）（圖／DON DON DONKI提供）

記者汪睿琦/綜合報導

農曆新年馬上就快到了，回家過年兩手空空不太禮貌！搭上返鄉送禮熱潮，各家業者紛紛拿出最澎派豪華的禮盒讓民眾「體面」回家，知名日本選物零售店唐吉訶德（DON DON DONKI）精選從日本熊本直送的「熊本美食季」，像是新鮮熊紅草莓、蜜柑、熊本産刺身盛合及壽司盛合，還有頂級A5和牛下殺7折，又澎派又優惠只有這檔！老爺酒店推出13款兔年聯名台味禮盒，各館融合濃濃在地特色產品，讓久違回家的你吃出滿滿家鄉味！今年春節台、日式禮盒對尬戰，你挺哪一邊？

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唐吉訶德（DON DON DONKI）

雖說今年邊境國門解封，但不少民眾仍礙於昂貴的旅費而卻步不敢出國。唐吉訶德搭上店內「熊北美食季期間」，即將到來的春節假期來點日本味的囤糧，讓你過年送禮彷彿一秒出國！包括所有熊本縣產零食雜貨，像是熊本縣產台灣蜂蜜蛋糕、多款口味的熊本熊拌飯料；產地直送熊本縣熊紅草莓、蜜柑；更有熊本産刺身盛合及壽司盛合，一次品嘗來自熊本的多樣新鮮魚產好滋味；還有讓你包準超有面子的「熊本縣頂級A5和牛全部位」，現在特惠價下殺7折，端上桌備感體面。

除了美食之外，除夕當天包紅包也有DON DON DONKI超萌吉祥物陪伴，店內為推廣熊本縣美食季，凡購買熊本縣展區商品即贈熊本限定口罩或熊本限定、限量徽章；還有為了迎接2023年的農曆春節到來，唐吉訶德感謝祭也搶先開跑，1/6起至單筆消費滿1000元，即贈送限量2023年DONPEN紅包組或春聯組，超萌吉祥物就在上面替你傳送年節祝福。

▲想吃日本零食不是夢！DON DON DONKI熊本美食季一次蒐羅所有熊本縣產零食雜貨。（圖／DON DON DONKI提供）
▲想吃日本零食不是夢！DON DON DONKI熊本美食季一次蒐羅所有熊本縣產零食雜貨。（圖／DON DON DONKI提供）
▲日本選物零售店DON DON DONKI聽到你各位的心聲了！搭上店內「熊北美食季期間」，即將到來的春節假期來點日本味的囤糧，讓你過年送禮彷彿一秒出國！（資料圖／記者劉雅文拍攝）
▲日本選物零售店DON DON DONKI聽到你各位的心聲了！搭上店內「熊北美食季期間」，即將到來的春節假期來點日本味的囤糧，讓你過年送禮彷彿一秒出國！（資料圖／記者劉雅文拍攝）
老爺酒店集團

平時就特別受歡迎的老爺酒店集團今年春節也加入戰場，推出13款極具台味風格的聯名禮盒，目前推出就造成各館顧客瘋搶，因此業者透露尤其台北館老爺酒店「要搶要快」售完為止！

🟡台北老爺酒店

今年人氣伴手禮店「老爺烘焙坊」，為讓消費者感受年節心意，此次禮盒特別與台灣首位WBrC冠軍Chad Wang合作，推出澎派豐富的「大吉大利禮盒」（每盒售價1,580元），除內含老爺招牌必買的台味零食，包含牛軋糖、鳳梨酥及焦糖果仁塔外，今年更特別增加經典冠軍VWI濾泡咖啡，還有特別選用滑順濃郁的比利時巧克力作為基底的新品巧酥跳跳糖，內層灑入跳跳糖，入口即能感受跳跳糖在口中躍動，口感新奇又有趣！

🟡台東知本老爺酒店（目前銷售至1/20）

位於台東知本的知本老爺酒店不只館內溫泉出名，今年特別與台東在地品牌「青澤CHINGZE」合作，挑戰要將迷人的台東味復刻進傳統年節裡！聯名推出「知本老爺X青澤聯名春節禮盒」，內含1:1手工填餡的花生醬心蛋捲、層層酥脆富含扎實牛奶內餡的醬心起酥片、奶黃流心芋頭酥、芝麻肉鬆Q餅及經典土鳳梨結合重發酵茶香的紅烏龍土鳳梨酥等豐富品項。

🟡新竹老爺酒店（目前銷售至1/29）

極具客家特色風味的新竹也有一套在地過年方式，新竹老爺酒店就發揮創意，將新竹客家人用來招待貴賓的特色飲品擂茶與杏仁堅果結合，創作出層次豐富、鬆軟可口的「擂茶堅果酥」，再搭配老爺招牌牛軋糖，包裝成深受大小朋友喜愛的「珍好·禮盒」，如想有不一樣的甜蜜滋味，另有焦糖堅果酥可供搭配。業者提醒，年節商品需於一週前預訂，30組(含)以上需於二週前預訂。

🟡南港老爺行旅（目前銷售至2/5）

特別將桂花烏龍茶、文山包種茶的淡雅香，揉捻進台灣味十足的米餅中，推出「米香餅禮盒」每盒售價300元及「喫茶旅人禮盒」每盒售價688元。

🟡台南老爺行旅（目前銷售至1/21）

台南老爺行旅則向經典致敬，推出祝好年雙層年節禮盒，內含5款在地特色商品，包括節慶最討喜和充滿祝福感的平安招財龜與賀年蛋捲、傳統風味鳳梨酥、還有大小朋友皆喜愛的鮪魚糖、楓糖夏威夷豆塔等，最後再加上老爺經典夏威夷果仁牛軋糖，每款商品既應景又甜入人心。

▲台北老爺酒店人氣伴手禮店「老爺烘焙坊」，為讓消費者感受年節心意，此次禮盒特別與台灣首位WBrC冠軍Chad Wang合作，推出澎派豐富的「大吉大利禮盒」（圖／老爺集團提供）
▲台北老爺酒店人氣伴手禮店「老爺烘焙坊」，為讓消費者感受年節心意，此次禮盒特別與台灣首位WBrC冠軍Chad Wang合作，推出澎派豐富的「大吉大利禮盒」（圖／老爺集團提供）
▲位於台東知本的知本老爺酒店不只館內溫泉出名，今年特別與台東在地品牌「青澤CHINGZE」合作，挑戰要將迷人的台東味復刻進傳統年節裡！（圖／老爺集團提供）
▲位於台東知本的知本老爺酒店不只館內溫泉出名，今年特別與台東在地品牌「青澤CHINGZE」合作，挑戰要將迷人的台東味復刻進傳統年節裡！（圖／老爺集團提供）
▲新竹也是極具特色的地方，其中客家文化引人入勝。新竹老爺酒店就發揮創意，將新竹客家人用來招待貴賓的特色飲品「擂茶」與杏仁堅果結合，創作出層次豐富、鬆軟可口的「擂茶堅果酥」。（圖／老爺集團提供）
▲新竹也是極具特色的地方，其中客家文化引人入勝。新竹老爺酒店就發揮創意，將新竹客家人用來招待貴賓的特色飲品「擂茶」與杏仁堅果結合，創作出層次豐富、鬆軟可口的「擂茶堅果酥」。（圖／老爺集團提供）
▲台南老爺行旅「祝好年」雙層年節禮盒，內含5款在地特色商品，每款商品既應景又甜入人心。（圖／老爺集團提供）
▲台南老爺行旅「祝好年」雙層年節禮盒，內含5款在地特色商品，每款商品既應景又甜入人心。（圖／老爺集團提供）

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