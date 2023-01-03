春節送禮唐吉訶德「A5和牛」有面子　老爺酒店聯名禮澎湃

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雖說今年邊境國門解封，但不少民眾仍礙於昂貴的旅費而卻步不敢出國。唐吉訶德搭上店內「熊北美食季期間」，即將到來的春節假期來點日本味的囤糧，讓你過年送禮彷彿一秒出國！包括所有熊本縣產零食雜貨，像是熊本縣產台灣蜂蜜蛋糕、多款口味的熊本熊拌飯料；產地直送熊本縣熊紅草莓、蜜柑；更有熊本産刺身盛合及壽司盛合，一次品嘗來自熊本的多樣新鮮魚產好滋味；還有讓你包準超有面子的「熊本縣頂級A5和牛全部位」，現在特惠價下殺7折，端上桌備感體面。
除了美食之外，除夕當天包紅包也有DON DON DONKI超萌吉祥物陪伴，店內為推廣熊本縣美食季，凡購買熊本縣展區商品即贈熊本限定口罩或熊本限定、限量徽章；還有為了迎接2023年的農曆春節到來，唐吉訶德感謝祭也搶先開跑，1/6起至單筆消費滿1000元，即贈送限量2023年DONPEN紅包組或春聯組，超萌吉祥物就在上面替你傳送年節祝福。
老爺酒店集團
平時就特別受歡迎的老爺酒店集團今年春節也加入戰場，推出13款極具台味風格的聯名禮盒，目前推出就造成各館顧客瘋搶，因此業者透露尤其台北館老爺酒店「要搶要快」售完為止！
🟡台北老爺酒店
今年人氣伴手禮店「老爺烘焙坊」，為讓消費者感受年節心意，此次禮盒特別與台灣首位WBrC冠軍Chad Wang合作，推出澎派豐富的「大吉大利禮盒」（每盒售價1,580元），除內含老爺招牌必買的台味零食，包含牛軋糖、鳳梨酥及焦糖果仁塔外，今年更特別增加經典冠軍VWI濾泡咖啡，還有特別選用滑順濃郁的比利時巧克力作為基底的新品巧酥跳跳糖，內層灑入跳跳糖，入口即能感受跳跳糖在口中躍動，口感新奇又有趣！
🟡台東知本老爺酒店（目前銷售至1/20）
位於台東知本的知本老爺酒店不只館內溫泉出名，今年特別與台東在地品牌「青澤CHINGZE」合作，挑戰要將迷人的台東味復刻進傳統年節裡！聯名推出「知本老爺X青澤聯名春節禮盒」，內含1:1手工填餡的花生醬心蛋捲、層層酥脆富含扎實牛奶內餡的醬心起酥片、奶黃流心芋頭酥、芝麻肉鬆Q餅及經典土鳳梨結合重發酵茶香的紅烏龍土鳳梨酥等豐富品項。
🟡新竹老爺酒店（目前銷售至1/29）
極具客家特色風味的新竹也有一套在地過年方式，新竹老爺酒店就發揮創意，將新竹客家人用來招待貴賓的特色飲品擂茶與杏仁堅果結合，創作出層次豐富、鬆軟可口的「擂茶堅果酥」，再搭配老爺招牌牛軋糖，包裝成深受大小朋友喜愛的「珍好·禮盒」，如想有不一樣的甜蜜滋味，另有焦糖堅果酥可供搭配。業者提醒，年節商品需於一週前預訂，30組(含)以上需於二週前預訂。
🟡南港老爺行旅（目前銷售至2/5）
特別將桂花烏龍茶、文山包種茶的淡雅香，揉捻進台灣味十足的米餅中，推出「米香餅禮盒」每盒售價300元及「喫茶旅人禮盒」每盒售價688元。
🟡台南老爺行旅（目前銷售至1/21）
台南老爺行旅則向經典致敬，推出祝好年雙層年節禮盒，內含5款在地特色商品，包括節慶最討喜和充滿祝福感的平安招財龜與賀年蛋捲、傳統風味鳳梨酥、還有大小朋友皆喜愛的鮪魚糖、楓糖夏威夷豆塔等，最後再加上老爺經典夏威夷果仁牛軋糖，每款商品既應景又甜入人心。