特企／《楓之谷M》實體活動 「楓葉冒險之旅」即將展開
NEXON旗下MMORPG經典《楓之谷M》今(3)日宣布2023年1月12日至1月18日即將在高雄駁二B6倉庫舉辦「楓葉冒險之旅」實體活動，更多詳細活動資訊參考以下內容。
睽違三年舉辦的「楓葉冒險之旅」將採取免費進場方式，玩家們只要下載楓之谷Ｍ並且創建全新職業《施亞阿斯特》即可入場。此外，每日前200名入場的玩家還能夠獲得官方典藏限量小卡！「楓葉冒險之旅」共分為五大主題，首先入場映入眼簾的展區為時光迴廊大事紀，玩家可以在此區域看到遊戲上市以來的遊戲登入畫面以及首次公開的手稿，透過手繪的筆觸更可以感受到官方對於遊戲製作過程的用心。時光迴廊大事紀展區，依序還將展出歷年來的改版職業、楓之谷M專屬的原創角色以及過往實體活動的紀錄以及1月份首次推出的原創角色《施亞阿斯特》的設定手稿，還有開發者對於角色的說明與故事。
回顧楓之谷M的經典回憶後，接下來還有三大情境佈置拍照區，依序為楓之谷M的櫻花小徑、皮卡啾糖果店以及楓之谷M小學園，玩家們將可以在這裡沉浸式地與可愛的怪物們一起拍照留念，緊接在後，最後展區為雪吉拉商店區，楓之谷M推出多樣全新周邊商品以及專屬飲品與點心組唷！
除此之外，官方也於1月14日以及1月15日分別邀請由實境節目《原子少年》出道的Ozone以及人氣Coser魔理花，前往活動現場與各位玩家同歡。Ozone六名成員包括周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞及李哲言，六個人分別有不同的特色與風格魅力，不僅有出眾的外表還有實力不凡的唱跳才藝，在本次活動現場也將會帶來精彩的歌曲唱跳表演與玩家同歡，喜歡Ozone的粉絲千萬不要錯過！傳奇女僕-魔理花，形象風格變換自如的人氣Coser，總是以挑戰平台極限為目標的健康教育型遊戲實況主，想知道更多相關活動消息後續消息，可至《楓之谷M》官方粉絲團查詢。