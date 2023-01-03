新加坡濱海灣花園吃飯有夠貴 羊肉黃薑飯每碗逾660台幣
這盤天價羊肉黃薑飯，是新加坡濱海灣花園的擎天樹叢（Supertree Grove）旁的主題餐廳Jurassic Nest所販售的食物，一碗要價29元新幣（約665台幣），用餐人士吃完後，把帳單上傳到社群媒體與大家分享「用餐心得」，引發網友熱烈討論。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
在一段影片中，一名男子問大家，「這盤只有三塊羊肉的黃薑飯要多少錢？」鏡頭隨後拍攝一張帳單，這盤羊肉黃薑飯竟要29元新幣，加上7元的汽水，總共是36元，也就是說，這麼粗茶淡飯的一餐，竟然要800多塊台幣，價格之高，讓人相當傻眼。
男子用餐的地點是新加坡知名景點濱海灣花園的擎天樹叢的主題餐廳Jurassic Nest，這裡也是新加坡第一個以恐龍為主題的美食中心，裡面集結了許多米其林星級美食，像是曾獲米其林一星的了凡香港油雞飯面、曾被列入《米其林指南》的Nasi Lemak Ayam Taliwang，這次男子選擇的黃薑飯是曾六度進入必比登推薦榜單的Bismillah Biryani。消息傳出後，有些人覺得價格實在太高，也有些人認為，在知名旅遊景點裡的特色餐廳用餐，這樣的價格還能接受。
這間餐廳的員工受訪時表示，店裡所有食物的價格都標價清楚、童叟無欺，如有任何不滿，可到公司網站留言反應。