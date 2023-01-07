墨西哥傳奇女毒梟！帶刺的黑玫瑰　「太平洋女王」桑德拉

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出生在這樣的家庭，也註定桑德拉的一生不會平凡，她在優渥的環境中長大，但也在罪惡毒窟中打滾，她的7個兄姊都死於家族對頭的仇殺，她本人也在13歲時差點死於1次槍戰，死亡陰影如影隨形。17歲那年，桑德拉進入墨西哥第2大城市瓜達拉哈拉自治大學的新聞系，花了3年時間學習，但遭當時的男友、大毒梟馮塞卡之侄綁架而中止學業，經過家族談判才獲釋；死裡逃生後，桑德拉放棄了成為調查記者的願望，按照家族的安排，進入了毒梟的世界。
出身毒梟家族，桑德拉非常了解販毒作業，甚至青出於藍。她沒有按照父母的模式，嫁給另外一個毒梟「強強結合」，反而走了1條「官商勾結」的路線，她的第1任丈夫是西那羅亞州的高階警官，第2任丈夫則是墨西哥聯邦政府反毒機構的官員，身為執法者，他們卻成為桑德拉打擊異己的利器、擴張事業版圖的靠山，不得不說美艷的桑德拉非常懂得運用自己身為女人的本錢，在2任丈夫的庇護下，讓自己的販毒事業日益壯大。
此外，桑德拉雖是毒梟，但從不吸毒，她太清楚女人在販毒這種產業鏈裡的地位，通常只被視為物品、裝飾品，若是再被毒品控制，別說騎到男人頭上了，就連混下去都不可能，因此這個危險而美貌的女人，周旋在各個毒梟之中步步為營，行事也相當低調、不喜曝光，保密工作極佳，就連墨西哥政府一度都以為她只是販毒家族裡，1個揮霍無度的花瓶而已。
不過，販毒承受的風險遠非一般人能想像，所以桑德拉的2任丈夫都死於非命，但這無損她繼續擴展事業，在2任丈夫接連過世後，桑德拉又認識了胡安．迪耶哥．艾斯畢諾薩（Juan Diego Espinosa），這個綽號「老虎」（El Tigre）的哥倫比亞籍毒梟，是哥國「北河谷販毒集團」（Cártel del Norte del Valle）的第2號人物，也是後期真正幫助桑德拉在墨西哥販毒界鞏固地位的關鍵角色。
有了「老虎」的幫助，桑德拉打通了墨西哥太平洋沿岸到美國邊境的大規模販毒通道，掌握哥倫比亞大毒梟在墨西哥與美國毒品運輸之間的水上通道，來自南美的毒品源源不斷通過桑德拉的運輸船隊走私進美國，據說尖峰時期，美國甚至有高達3/4的毒品市場都被桑德拉壟斷，而她將毒品帝國擴張到環太平洋地區的作法，也讓她在墨西哥和南美洲毒梟圈贏得「太平洋女王」的稱號。
不過，這樣1朵帶刺的黑玫瑰，卻為了營救兒子露出馬腳。2002年，桑德拉與第1任丈夫生的兒子，在墨西哥西部遭綁架，或許是護子心切，這位經歷過大風大浪的女毒梟竟然亂了方寸，先是尋求警方的幫助，後來又要求警方不要插手，她親自與綁匪談判，最後以300萬美元的贖金，換取兒子平安獲釋。整個過程中，桑德拉不尋常的表現及過於豐厚的財力，引起警方的疑心，便開始詳細調查她的背景、對她進行長期跟監，順藤摸瓜，最終發現了桑德拉和情人胡安搭建的龐大洗錢網絡，以及她每月從哥倫比亞走私古柯鹼30公噸至美國的驚人犯罪事實。
當然，桑德拉的犯行會曝光，也不排除是與她勾結的腐敗官員，無法再掩飾她於這起綁架案中的不尋常表現，加上桑德拉名氣漸盛、樹大招風-她在1次與知名毒販、腐敗政客、軍警頭目組織的盛大派對裡，展現出來的氣勢與風采，讓在場表演的樂隊都忍不住私下為她寫了1首歌，描寫這位被外界視為空有美貌的婦女，實則掌控1個龐大的毒品走私帝國，連大毒梟都要給她幾分薄面，傳唱千里，讓原本低調的「太平洋女王」就此浮上檯面。
在事跡敗露後，狡猾的桑德拉還跟美國與墨西哥的警察、檢調單位玩了幾年的「貓抓老鼠」遊戲，豐富的反偵查經驗，加上墨西哥政府、警察單位總是有內部線人協助通風報信，所以桑德拉多次從警察的眼皮子底下溜走，導致警方無功而返。然而，天網恢恢，即使桑德拉能溜走千次萬次，只要有1次疏忽，就仍然還是會被繩之以法。
2007年9月28日，桑德拉在墨西哥市首次被捕，墨西哥當時正陷入毒品戰爭的泥淖中，這個事件無疑給政府打了一劑強心針，總統賈德隆（Felipe Calderón）嚴厲譴責桑德拉，指控她建立1條從哥倫比亞到美國的海上運毒路線，是拉丁美洲最危險的女毒販。她於2012年8月10日被引渡美國，接受刑事指控，但她一概否認，隨後又被驅逐回墨西哥並繼續入獄服刑。
只是，桑德拉雖然因為洗錢、販毒、組織犯罪、非法擁有槍械等多項罪名遭判刑，卻只在獄中待了7年就獲釋，讓外界不得不聯想她背後的勢力到底有多雄厚。更扯的是，桑德拉在獄中生活仍相當奢侈，有單獨的牢房供她會客，美食、美酒、香菸源源不斷的供應，連獄警都活像是服侍她的僕從，1位曾赴監獄採訪桑德拉的記者回憶道，桑德拉在獄中仍穿著高跟鞋、訂製服裝、配戴昂貴珠寶，就連會見訪客都像是接見外來使臣一樣，「太平洋女王」的架子依然端的十足。
雖然多年來，墨西哥死於毒品、反毒戰爭的人不計其數，但對桑德拉這樣的毒梟來說，墨西哥的毒品問題不在於毒梟，而在於腐敗的政府。她於2015年獲釋後曾公開接受外媒訪問，猛烈抨擊墨西哥政客的腐敗、嘲笑緝毒一事終將徒勞，言談之間毫無罪惡感，畢竟在這片已經被毒品徹底浸染的土地上，沒有人能將毒品連根拔起。
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