「白虎」姜東昊說中文把台灣妹　預告會去逛夜市！

韓完NU'EST成員「白虎」姜東昊將在農曆春節初七來台，於TICC舉辦《2023 BAEKHO MINI CONCERT〈BAEK Honey DAY〉IN TAIPEI》粉絲見面會，他在來台倒數一個月前夕，錄製影片問候台灣粉絲，白虎更秀中文拉近與粉絲的心，預告這次活動上會準備不同驚喜，要大家敬請期待。
記者陳雅蘭/綜合報導
白虎5年前跟團體造訪寶島時，就曾展現他的中文能力，自稱「中文天才」的他當時在舞台上不僅用中文跟他最愛的珍珠奶茶「告白」，還甜蜜大獻殷勤跟粉絲說：「其實我在夢裡來過台灣啦！」事實上，白虎私底下勤於學中文，唱起中文歌也不含糊，不僅曾在大陸的電台通告宣傳團體專輯時唱了一小段《想你的夜》，2020年的澳門個人見面會上更表演林俊傑的《小酒窩》，讓人越發期待他這次來台，會如何大秀中文實力、飆唱華語歌曲。
白虎為了這次相隔三年與台粉見面的機會，特別抓緊時間勤練複習中文，據悉將準備不一樣的驚喜給大家。他透露非常想念台灣小吃與美食外，更跟公司預約要去夜市逛逛，一解對台灣的思念之情。白虎將於1月28日晚間7點在TICC舉辦《2023 BAEKHO MINI CONCERT〈BAEK Honey DAY〉IN TAIPEI》，票價分為5800元、4600元，可至全台ibon機台及網站購買。